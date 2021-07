Osaka begon zeer stroef aan de wedstrijd. Binnen een mum van tijd stond het 4-0 voor Vondrousova. Uiteindelijk ging de eerste set kansloos verloren met 6-1. De Japanse maakte veel onnodige fouten, terwijl haar tegenstandster juist zeer solide speelde.

In de tweede set leek Osaka de wedstrijd om te draaien. Ze brak Vondrousova direct en gaf de Japanse fans weer hoop. In de vierde game ging het echter weer helemaal mis. Osaka liet kans na kans liggen om op eigen service op 3-1 te komen en sloeg vervolgens een dubbele fout op breakpoint tegen. Bij een 5-4 stand serveerde Osaka om in het toernooi te blijven, maar dat lukte niet. Dankzij een nieuwe reeks onnodige fouten verloor ze haar servicegame en daarmee de wedstrijd.





Naomi Osaka ontsteekt het olympisch vuur Foto: Getty Images

Osaka was één van de uithangborden van deze Olympische Spelen. De Japanse won al vier keer een grandslamtoernooi in haar carrière en stond een tijdje op de eerste plaats van de wereldranglijst. Bij de openingsceremonie in het olympisch stadion was er voor Osaka een zeer eervolle taak weggelegd. Ze mocht het olympisch vuur ontsteken en daarmee was ze verantwoordelijk voor hét openingsmoment van deze Spelen. Voor Japan is dit een van de eerste sportieve tegenvallers van deze Olympische Spelen. Het gastland haalde al acht gouden medailles binnen en staat tweede achter de Verenigde Staten op de medaillespiegel.

