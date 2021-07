Djokovic was met een duidelijk doel naar Tokio gekomen. Goud winnen om zich daarna op de US Open te richten voor een historisch jaar. Deze droom ging vrijdag al in rook op. Djokovic verloor in drie sets van Zverev.

Na afloop omhelsde Zverev de Serviër aan het net en hadden de twee tennissers een kort onderonsje. De Duitser werd door de aanwezige journalisten gevraagd naar het gesprek: ‘’Ik vertelde hem dat hij de grootste aller tijden is. Ik weet dat hij geschiedenis wilde schrijven, maar op dit soort momenten ontlopen we elkaar niet veel. Ik heb het met hem te doen, maar hij heeft al 20 grand slams gewonnen. Je kunt niet alles hebben.’’

De bronzen medaille moest troost bieden, maar opnieuw ging Djokovic onderuit. Pablo Carreño Busta was in drie sets te sterk. De frustraties liepen bijzonder hoog op bij de nummer één van de wereld. Na een verloren punt gooide hij zijn racket in de tribune en later sloeg hij een tweede racket kapot tegen de netpaal. Djokovic werd hier niet eens voor bestraft door de arbitrage.

Djokovic laat zich gaan

Na de wedstrijd gaf Djokovic aan dat blessures hem parten speelden en meldde hij zich af voor de wedstrijd om het brons in het gemengd dubbelspel. De grote favoriet voor goud gaat dus zonder medaille naar huis.

De afmelding van Djokovic was een hard gelag voor zijn partner Nina Stojanovic. Het was vermoedelijk de enige kans in haar carrière om een olympische medaille te pakken. ‘’Ik vind het vervelend voor Nina dat we niet om een medaille hebben kunnen strijden, maar mijn lichaam zei ‘genoeg’. Ik heb met medicatie, abnormale pijn en vermoeidheid moeten spelen. Ik heb mijn hart op de goede plaats, want ik weet dat ik alles heb gegeven.’’

Na de wedstrijd legde Djokovic uit wat de reden van zijn verloren partij was: ‘’Ik heb blessures. Niet één, maar meerdere. Ik hoop niet dat ik daardoor niet naar de US Open kan, mijn volgende grote doel.’’

Een gouden medaille heeft Djokovic nog altijd niet uit zijn hoofd gezet. Hij wil op de Olympische Spelen van Parijs een vierde poging wagen. Tegen die tijd is Djokovic 37 jaar oud. ‘’Drie jaar is niet zo ver weg, maar aan de andere kant ben ik ook geen 25 meer. Ik zie de eindstreep van mijn carrière nog niet.’’

