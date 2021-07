Tokyo 2020 | Zverev naar finale, geen Golden Slam voor Djokovic

In de eerste set ging alles nog crescendo voor de Serviër. Hij domineerde hiervoor al zijn tegenstanders en ook Zverev kwam er niet aan te pas in de eerste set. Het werd 6-1 voor de topfavoriet, geen vuiltje leek er aan de lucht.

Ommekeer

In de tweede set draaide op 3-2 voor Djokovic alles om. Zverev won acht punten op rij om op 4-3 te komen, ging veel meer in de baan spelen en nam de ballen wat sneller, en dankzij nog een break in de achtste game stoomde de Duitser naar setwinst in de tweede: 6-3.

Waar Djokovic domineerde in de eerste set, daar domineerde Zverev in de derde en belangrijkste set. Hij brak Djokovic in zijn eerste twee servicegames en gaf die breaks niet meer uit handen. Voor Djoko rest nu een wedstrijd om het brons tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Zverev speelt zondag om het goud tegen de Rus Karen Khachanov.

Geen Golden Slam

Door de nederlaag kan de nummer één van de wereld een streep zetten door zijn Golden Slam-aspiraties. Dit jaar zit er voor Djokovic 'slechts' nog een calendar slam in, daarvoor moet hij wel de US Open in september winnen. Mocht hij zijn 21e grand slam winnen op Flushing Meadows, dan gaat hij ook meteen Nadal en Federer voorbij, die beiden op 20e titels staan.

