De Olympische Spelen van Tokyo wordt het laatste toernooi van de Nederlandse nummer één Kiki Bertens en de eerste Spelen van Demi Schuurs. Naast de Nederlandse inbreng is de top twintig goed vertegenwoordigd in Tokio. Wil je niks missen van het vrouwen tennistoernooi en de rest van de Olympische Spelen? Kijk het Olympische tennistoernooi live op Eurosport 1 en online op discovery+.

Olympisch tennistoernooi

Naast de Grand Slams en de WTA Finals zijn de Spelen in Tokio het grootste tennistoernooi op de kalender van 2021. Op het Ariake Tennis Park wordt gestreden om gouden medailles op vijf verschillende onderdelen. Naast het mannen enkel- en dubbelspel, komen ook de dames in actie in zowel het enkel- als het dubbelspel.

In het vrouwen enkelspel is Amerika het meest succesvolle land, door Frankrijk en Groot-Brittannië. Maar liefst vijf keer wisten de Amerikaanse vrouwen in het enkelspel er met de eindoverwinning vandoor te gaan. Ook in het dubbelspel is Amerika de grootste winnaar, met zeven gouden medailles.

Wat: Vrouwentennis

Waar: Ariake Tennis Park

Wanneer: 24 juli tot en met 1 augustus

Wanneer: 24 juli tot en met 1 augustus

discovery+ Nederlandse deelnemers: Kiki Bertens (enkelspel en dubbelspel), Demi Schuurs (dubbelspel)

Favorieten voor het enkelspel: Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova

Kiki Bertens Foto: Getty Images

Nederlandse deelnemers



Er komen op de Spelen twee Nederlandse speelsters in actie. Bertens doet in Tokio mee met in het enkelspel en in het dubbelspel. De Nederlandse nummer één liet via haar Instagram weten dat de Olympische Spelen het laatste toernooi gaat zijn in haar carrière. De laatste weken is de Wateringse niet in vorm, maar ze wil wel alles geven om haar loopbaan mooi af te sluiten.

In het dubbelspel speelt Bertens samen met Demi Schuurs. Het ultieme doel van de vriendinnen is het behalen van een gouden medaille. Het bepalen van de hoogste trede op het podium zou de perfecte afsluiter zijn voor Bertens haar carrière en het ultieme debuut van Schuurs op de Spelen.

Begin juni werd duidelijk dat Schuurs zich had geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. Ze liet weten dat het altijd een droom van haar is geweest om uit te komen voor Nederland op de Spelen. Schuurs wist eerder in haar carrière al veertien WTA-dubbeltitels te behalen en twintig ITF-titels. De meeste finales behaalde de 27-jarige op de hardcourtbanen, wat goede hoop geeft voor het toernooi in Tokio.

Bertens en Schuurs kunnen zorgen voor de tweede Nederlandse medaille in het tennis. De enige Nederlandse die tot nu toe een medaille wist te behalen, is commentator bij Eurosport: Kristie Boogert. Zij won samen met Miriam Oremans op de Spelen van Sydney in 2000 een zilveren medaille. In de finale van het tennistoernooi verloren zij van de zusjes Venus en Serena Williams.

Afmeldingen

Net als bij het mannentoernooi zijn er in het vrouwenschema al een aantal grote namen die zich hebben afgemeld voor het toernooi. Zo hebben Serena Williams en Simona Halep zich teruggetrokken van het mondiale sportevenement.

De Amerikaanse doet voor het eerst sinds 2004 niet mee aan de Spelen. In eerdere edities wist de Amerikaanse vier gouden medailles te behalen in het enkel- en dubbelspel. Voorafgaand aan Wimbledon liet de 23-voudig Grand Slam-kampioene al weten niet af te reizen naar Tokio, maar ze gaf geen duidelijke reden op waarom. In haar eersterondepartij op Wimbledon raakte Williams geblesseerd waardoor de Spelen helemaal uitgesloten waren.

Simona Halep heeft zich afgemeld in verband met een kuitblessure waar zij al weken mee kampt. De Roemeense sloeg de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro over, uit angst voor het zikavirus. In London, 2012 verloor ze al in de eerste ronde van het toernooi.

Naast Williams mist het Amerikaanse team ook het zeventienjarige talent Coco Cauff. Zij liet via Twitter weten dat zij niet afreist naar Tokyo. “Ik ben zo teleurgesteld om met jullie te moeten delen dat ik positief getest ben op Covid-19 en daardoor niet op de Olympische Spelen kan spelen”, schreef het talent in haar verklaring. Gauff had met een deelname de één na jongste Amerikaanse tennisster op de Spelen kunnen worden. Jennifer Capriati was in 1992 zestien jaar toen ze haar debuut maakte op de Olympische Spelen.





Favorieten

Hoewel er een aantal afmeldingen zijn, belooft het een spannend toernooi te worden. Beide finalisten van Wimbledon reizen af naar Tokio en ook de Japanse Naomi Osaka komt in actie in haar thuisland.

Bij bijna elk toernooi waaraan Naomi Osaka meedoet, behoort de Japanse tot de favorieten. Eerder dit jaar trok ze zich terug van Roland Garros vanwege hevige commotie rondom haar persboycot. De Japanse heeft aangegeven in Tokio wel aanwezig te zijn bij de persconferenties, maar blijft rekening houden met haar mentale gezondheid. Zelf zegt ze op dit moment, kalm en fris te zijn, zowel mentaal als fysiek.

Wat voor Osaka geldt, geldt ook voor de Australische Ashleigh Barty. De nummer één van de wereld is de afgelopen weken in vorm en wist Wimbledon dan ook winnend af te sluiten. “Een droom die werkelijkheid werd”, zei de tweevoudig Grand Slam-kampioene over haar winst op het heilige gras.

Barty won in de finale van Karolina Pliskova. Door het goede spel van de Tsjechische op Wimbledon en de weken daarvoor hoort ook zij thuis in het rijtje met kanshebbers op de gouden medaille.

