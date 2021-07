Kiki Bertens speelde haar laatste single, zo kunnen we na de eerste ronde stellen. Marketa Vondrousova was in drie sets (4-6, 6-3, 6-4 ) te sterk voor de Wateringse. De Nederlandse kwam in de tweee set sterk terug, maar in de derde set kwam ze al snel op een achterstand die ze niet meer weg wist te werken.

Kiki Bertens op Roland Garros 2020 Foto: Eurosport

Voorafgaand aan de Spelen liet Bertens via Instagram weten dat de Spelen van Tokio haar laatste toernooi ging worden. Ze wilde er alles aan doen om haar lange carrière af te sluiten met een goed resultaat. Om optimaal te genieten van de Spelen, liep ze mee in de openingsceremonie.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Djokovic laat zich van zijn beste kant zien in Tokio 38 MINUTEN GELEDEN

Blessure

Eerder kampte de Nederlandse nummer één met een achillespeesblessure, waar ze aan werd geopereerd in de hoop daarna weer optimaal te kunnen functioneren op de tennisbaan. De resultaten na haar rentree waren teleurstellend. De Australian Open van dit jaar moest ze nog aan zich voorbij laten gaan, omdat ze niet genoeg hersteld was van de operatie. Op Roland Garros, haar favoriete Grand Slam, kwam ze niet verder dan de eerste ronde. Ook op Wimbledon waar ze in het verleden goede resultaten behaalde, wist ze niet voorbij haar eerste tegenstandster te komen.

Carrière

De voormalig nummer vier van de ranking wereldwijd kan met trots terugkijken op haar carrière. Hoewel ze geen Grand Slam won, heeft ze mooie resultaten behaald. Zo haalde ze de halve finale op Roland Garros in 2016, waarin ze verloor van Serena Williams. Maar kansen waren er zeker om de finale te bereiken. De eerste set verloor de Wateringse met 9-7 in de tiebreak, waarin ze kansen had om de set naar zich toe trekken. De tweede set ging in 6-4 verloren, waardoor de Amerikaanse doordrong tot de finale en Kiki haar beste resultaat bleef staan op een halve eindstrijd.

In totaal wist Bertens tien WTA-titels te behalen. Haar grootste successen zijn eindzeges op de prestigieuze WTA-toernooien van Madrid (2019) en Cincinnati (2018). De Nederlandse nummer één gaat de boeken in als de beste Nederlandse tennisster aller tijden. Door het bereiken van de vierde plaats op de wereldranglijst troefde ze Betty Stöve af die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Kiki Bertens grootste toernooizege, Madrid 2019 Foto: Getty Images

Olympische Spelen

De Zomerspelen en Bertens is geen gelukkige combinatie gebleken. Net als in Tokio wist ze in Rio de Janeiro niet verder te komen dan de eerste ronde. In Brazilië verloor ze van Sara Errani. De Italiaanse kwam ze later tegen op Roland Garros in 2020, in de memorabele wedstrijd vol krampaanvallen.

Nog niet uitgespeeld in Tokio

Hoewel de haar single-toernooi erop zit is Bertens nog niet helemaal uitgespeeld in Tokio. Samen met Demi Schuurs is ze actief in het dubbelspel. De eerste partij van de twee vriendinnen staat morgen gepland om 04:00 uur.

Het dubbelspel was nooit de prioriteit van Bertens tijdens haar carrière, maar wel wist ze de kwartfinale te halen op de Australian Open en Roland Garros en de finale van de WTA Tour Finals in 2017. In die finale verloor ze samen met Johanna Larsson van Timea Babos en Andrea Hlaváčková.

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Ook is er het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokio 2020 - Serbia - Japan - Tennis – Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN