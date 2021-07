Aanloop naar Tokio

Djoko er één is. Het kenmerkt de absolute dominantie van de Serviër op dit moment, die simpelweg niet lijkt te kunnen verliezen. Niets of niemand lijkt de inmiddels 20-voudig grandslamwinnaar nog af te kunnen stoppen. Begin juli won Djokovic zonder in absolute topvorm te zijn op het heilige gras van Wimbledon en een maand daarvoor stal de Servier de show in Parijs door zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal te verslaan op Roland Garros, iets wat slechts twee tennissers ooit eerder is gelukt, waarvaner één is. Het kenmerkt de absolute dominantie van de Serviër op dit moment, die simpelweg niet lijkt te kunnen verliezen.

Record op de Spelen

Ondanks de overmacht van Djokovic in het afgelopen jaren heeft de Serviër nooit echt potten kunnen breken op een olympisch toernooi. Zijn beste prestatie op de Spelen dateert van 2008, toen Djokovic in Peking de bronzen medaille in de wacht wist te slepen. In 2012 verloor 'Djoko' in de halve finale van de latere winnaar Andy Murray, en in 2016 ging de Serviër al in de eerste ronde onderuit tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro. Die wedstrijd staat bij veel tennisfans nog in het geheugen gegrift omdat Djokovic na afloop van de wedstrijd ontroostbaar de baan verliet. Na de wedstrijd gaf Djokovic aan dat de nederlaag tegen del Potro één van z'n zwaarste nederlagen in zijn carrière ooit was.

Djokovic verlaat in tranen de baan in Rio na zijn uitschakeling in de eerste ronde Foto: Getty Images

Twijfel

Voorafgaand aan de Spelen sprak Djokovic openlijk zijn twijfel uit over deelname aan de Spelen. Zo zijn er tijdens de tenniswedstrijden geen toeschouwers toegestaan en moeten alle atleten zich zouden aan een fors pakket strikte maatregelen.

Ik heb gehoord dat er veel beperkingen zullen zijn binnen het olympische dorp, en dat je niet bij andere atleten kunt kijken. Ook het feit dat er geen toeschouwers kunnen komen is teleurstellend om te horen. Ik zal nog met mezelf in beraad moeten gaan of ik wel of niet naar Tokio afreis

Desondanks alle beperkende maatregelen heeft de Serviër besloten toch mee te doen. Landgenote en tweevoudig olympisch medaillewinnaar bij het hoogspringen Blanka Vlasic adviseerde Djokovic niet teveel aandacht te geven aan externe factoren.

Ze zei tegen me dat mensen alleen onthouden wie de medailles hebben gewonnen, niet wat de omstandigheden waren of dat er wel of geen toeschouwers aanwezig waren. Haar woorden bleven me bij en ik ben blij dat ik toch besloten heb om mee te doen aan de Spelen.

Programma

Het olympische tennistoernooi start op zaterdag 24 juli en duurt t/m zondag 1 augustus. Op onze website kun je elke dag de order of play in de gaten houden.

Waar kijk je?

