Djokovic had geen enkele moeite met de voormalig nummer vier van de wereld. In 70 minuten was de klus geklaard. Nishikori kreeg slechts een break point. Hij wist deze niet te benutten. In totaal verloor de Serviër in in vier wedstrijden slechts zeventien games.

In de strijd om de gouden medaille komt Djokovic de als tweede geplaatste Daniil Medvedev niet meer tegen. De Rus verloor in de kwartfinale van de Spanjaard Carreño Busta met 6-2, 7-6.



Djokovic speelt morgen zijn kwartfinale tegen de Duitser Alexander Zverev, die ook een vrij simpele kwartfinale speelde. Daarnaast komt 'Djoko' ook met zijn landgenote Nina Stojanovic ook nog uit in het gemengde dubbelspel.

WAAR KIJK JE?

