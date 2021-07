Zwitserse Bencic pakt goud na driesetter

Er waren al veel grote namen gesneuveld bij het vrouwentennis op de Olympische Spelen, zoals onder anderen favoriet Ashleigh Barty in de eerste ronde. Er bleven twee jonge twintigers over in de strijd om goud: de 24-jarige Belinda Bencic en de 22-jarige Marketa Vondrousova. De tweeënhalf uur durende thriller leverde de sensatie waar je op hoopt bij een finale op de Spelen.

De als negende geplaatste Bencic had tot nu toe als beste resultaat een halve finale op de US Open in 2019, maar doet toch al enkele jaren mee in de top. De Zwitserse stond op haar 18e al in de mondiale top-10 en in 2020 zelfs vierde. Bencic had een zware route richting de finale, haar laatste vier partijen waren driesetters.

Vondrousova maakte naam voor zichzelf door in 2019 als ongeplaatste speelster tot de finale van Roland Garros te komen. Daarmee kwam de Tsjechische speelster in de top-20 terecht, maar een blessure zorgde ervoor dat Vondrousova haar prestatie van 2019 nog niet heeft kunnen evenaren. Tot nu toe. Onderweg naar de finale versloeg Vondrousova onder meer Kiki Bertens in de eerste ronde en thuisfavoriet Naomi Osaka.

Verhitte strijd

De finale werd een verhitte strijd, soms letterlijk met de hoge temperaturen in Tokio. De eerste set ging de strijd volledig gelijk op tot 5-5, maar toen trok Bencic de set met een break in de laatste game naar zich toe. Waar de spanning volledig in de eerste set zat, was Vondrousova in de tweede set beduidend sterker. De Tsjechische won met 2-6 en trok daarmee de stand gelijk.

In de derde set ging het alle kanten op, waar het begin duidelijk voor Bencic was maar Vondrousova zich terug vocht naar een 3-3 tussenstand. Dit was ook gelijk de laatste game die naar Vondrousova ging. Bencic kwam op 4-3, moest zich wel nog laten behandelen voor een blessure aan haar teen, maar liet zich niet meer tegenhouden en trok de derde set met 6-3 naar zich toe. Bencic maakt kans op een tweede gouden plak, morgen komt zij in de dubbelfinale in actie.

Djokovic staat met lege handen

Het had het olympisch toernooi van Novak Djokovic moeten worden met de afwezigheid van Rafael Nadal en Roger Federer. Maar de jongste van de 'Grote Drie' verloor in de halve finale van Alexander Zverev. Zijn kansen op een Golden Slam (alle vier de Grand Slams en de Olympische titel) waren verkeken, wat resteerde was de strijd om het brons. Hier trof de Serviër Pablo Carreno Busta, die zijn halve finale verloor van Karen Kachanov.

Novak Djokovic had zich vanwege last aan zijn schouder afgemeld voor de gemengd dubbel partij, waardoor de bronzen medaille automatisch naar de Australiërs ging. Alle focus van de nummer één van de wereld lag daardoor op de strijd om het brons. Veel heeft de afmelding niet geholpen, het spel van Djokovic zag er niet goed uit en de eerste set ging dan ook naar de Spanjaard.

Ook de tweede set ging niet van harte, Carreno Busta kreeg een matchpoint, maar in de tiebreak trok Novak Djokovic de set naar zich toe. Het was het laatste teken van leven van de Serviër, die zijn woede meerdere keren uitte tijdens de derde set.

De derde set ging met 6-3 naar Pablo Carreno Busta, de nummer 11 van de wereldranglijst.

Twee bronzen medailles in het dubbelspel

Zoals gezegd ging de bronzen medaille in het gemengd dubbelspel naar de Australiërs Ashleigh Barty en John Peers na opgave van Novak Djokovic. Verder was er de strijd om het brons bij de dames dubbel tussen ROC en Brazilië. Na een stand van 1-1 in sets ging de beslissende tiebreak naar de Brazilianen Laura Pigossi en Luise Stefani.

Morgen is de zijn de laatste tennispartijen van de Olympische Spelen Tokyo 2020. Dan staat onder andere de finale van het heren enkelspel tussen de Duitser Zverev en de Rus Khachanov op het programma.

