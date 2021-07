Djokovic stond in zijn wedstrijd tegen de als zestiende geplaatste Spanjaard geen enkele keer onder druk. De Serviër hoefde geen enkele break te incasseren. De eerste set ging met 6-3 naar Djokovic. In de tweede set verloor hij maar een game, met 6-1 besliste hij de wedstrijd.

Om een Golden Slam te winnen moet Djokovic alle Grand Slams en het olympische toernooi winnen. De enige andere tennisser die dat ooit bereikte was Steffi Graf in 1988. Eerder dit jaar schreef Djokovic al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op zijn naam. In de kwartfinales komt de Serviër uit tegen thuisfavoriet Kei Nishikori.

Tokio 2020 - Djokovic (SRB) - Davidovich Fokina (ESP) - Tennis – Olympische hoogtepunten

Hitte

Djokovic wist zijn hoofd koel te houden, maar veel andere tennissers hadden wel last van de hitte. De Rus Daniil Medvedev gaf zelfs tegen de umpire aan dat de hitte levensgevaarlijk was: "Ik kan de wedstrijd uitspelen, maar ik kan wel sterven. Wie is verantwoordelijk als ik doodga?" Na de tweede set werd een pauze van tien minuten ingelast waarin hij een koude douche nam. De verkoeling deed de als tweede geplaatste Rus kennelijk veel goed want hij won zijn wedstrijd in 6-2, 3-6, 6-2.

Tokyo 2020 | Medvedev kan niet tegen hitte

De Spaanse tennisster Paula Badosa moest zelfs in een rolstoel afgevoerd worden. Met een handdoek over haar hoofd en geduwd door een Japanse verpleegster verliet ze de baan. Haar tegenstander Marketa Vondrousova won de wedstrijd na de eerste set te winnen met 6-3. Hierna gaf Badosa op.

Vanwege de hitte heeft de Internationale Tennis Federatie (ITF) besloten het wedstrijdschema aan te passen. Het tennisprogramma begint vanaf morgen pas om 15:00 uur lokale tijd in plaats van 11:00 uur 's ochtends.

Murray onderuit in dubbels

De Brit Andy Murray gaat geen derde gouden tennismedaille op rij winnen. De winnaar van individueel goud in zowel Londen en Rio verloor met partner Joe Salisbury in het heren dubbeltoernooi van de Kroaten Marin Cilic en Ivan Dodig. Voor het singlestoernooi meldde hij zich al eerder af.

