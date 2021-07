Bij aankomst in Tokio ligt de focus voor sporters op het verwerken van de jetlag en trainen in aanloop naar hun eerste wedstrijd. Novak Djokovic bereidde zich voor door te trainen met de Brit Andy Murray, die in het verleden drie Grand Slams heeft gewonnen.

Ontspanning naast het trainen

Naast het trainen is er ook genoeg ruimte voor ontspanning. Djokovic maakt hier optimaal gebruik van en wilde graag met de Belgische turnsters op de foto. En zoals vaker de Servische grappenmaker werd dit geen normale foto.

De Serviër was in 2019 ook in Japan en ging toen het gevecht aan met een sumoworstelaar. Na een eerste poging de sumoworstelaar omver te duwen moest Djokovic toch maar erkennen dat hij beter is in tennis.

Shirtje vragen na eerste partij

Novak Djokovic heeft inmiddels zijn eerste partij gespeeld tegen de Boliviaan Hugo Dellien. na een makkelijke zege voor de Serviër vroeg de Boliviaan om het shirt van Djokovic, iets dat je normaal niet ziet in het tennis. "Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld maar hij was heel aardig. Toen we bij het net stonden vroeg hij of we van shirt wilden ruilen." Gezien de status van Novak Djokovic als een van de 'Grote Drie' en dat hij als eerste mannelijke tennisser de mogelijkheid heeft op een Golden Slam zal het misschien niet de enige keer zijn dat dit gebeurd.

