Israel - Premier Tech staat bekend als de ploeg met de wat oudere renners. Ook voor de Tour de France van 2022 stellen ze niet teleur. Met een gezamenlijke leeftijd van 264 jaar en een gemiddelde leeftijd van 33 is deze ploeg op z'n minst 'ervaren' te noemen.

De belangrijkste naam is toch wel die van Chris Froome. De 37-jarige Brit kwam in de Dauphiné van 2019 zwaar ten val. Zijn weg terug naar het hoogste niveau heeft voor het oog van de wereld plaatsgevonden. Inmiddels heeft de viervoudig Tourwinnaar weer evenveel kracht in beide benen en zegt hij zo goed als volledig hersteld te zijn. Ondanks dat laat zowel hij als de ploeg het algemeen klassement links liggen.

Kjell Carlström, General Manager van Israel - Premier Tech, benadrukt de focus op dagzeges. "In deze Tour is onze prioriteit een dagzege. We hebben al etappes gewonnen in de Giro d'Italia en de Vuelta a Espana. We willen ook graag in de Tour de France een etappe winnen om zo de 'Grand Tour Trifecta' compleet te maken."

De kopmannen

De kopmannen waar ook echt wat van verwacht mag worden zijn Jakob Fuglsang en Michael Woods. De 37-jarige Fuglsang won na 21 maanden zonder overwinning op 31 mei 2022 de Alpes-Maritimes Classic. Een morale opsteker op het juiste moment. Michael Woods won een week geleden nog het algemeen klassement en twee ritten in de Route d'Occitanie. De 35-jarige Canadees lijkt dus op het juiste moment in vorm te zijn.

Met dagzeges als doel kunnen we dus verwachten dat de ploeg regelmatig in beeld te zien is. Daryl Impey (37), Simon Clarke (35), Hugo Houle (31), Krists Neilands (27) en Omer Goldstein (25) maken de ploeg compleet.

