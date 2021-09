Fernandez speelde een schitterende partij, die ze na drie zware sets haar kant op trok. De cijfers 7-6(3) 4-6 6-4 vertellen hoe close het was ten opzichte van Aryna Sabalenka, die eveneens joeg op het bereiken van haar eerste finale.

Het is voor het eerst sinds 1999 dat de finale van de US Open tussen twee tieners gaat en het is zelfs de eerste keer sinds 1968 dat er twee ongeplaatste speelsters om de hoofdprijs strijden. En er is niets van gestolen.

US Open | Fernandez vecht zich in drie sets voorbij Sabalenka naar finale

Niets van gestolen

Ga maar na wie de Canadese moest verslaan om zo ver te geraken: Naomi Osaka (3), Angelique Kerber (17), Elina Svitolina (5) en nu met Sabalenka ook nog de nummer twee van de plaatsingslijst. Fernandez heeft dus drie speelsters uit de mondiale top vijf verslagen om zaterdag in de finale de eindwinst te mogen betwisten.

Je zou zeggen dat zo’n reeks Fernandez de favoriete maakt, maar in de andere helft van het schema maakt Raducanu al net zo veel indruk. De dochter van een Chinese moeder en Roemeense vader die tennist onder de Britse vlag stond dit toernooi nog geen enkele set af.

Dit feitje wordt des te opmerkelijker als je bedenkt dat Raducanu ook kwalificatie moest spelen, omdat ze dus slechts 150ste op de WTA-ranglijst staat. Raducanu stond tijdens Wimbledon ook al in de tweede week, maar werd toen overmand door emoties en trok zich terug. Dit keer lijkt niets of niemand haar eronder te krijgen.

US Open | Raducanu dendert door en staat zonder setverlies in finale

Historie

In ieder geval niet Maria Sakkari, die in twee sets naar huis werd gestuurd. De setstanden waren 6-1 6-4 en daarmee was de klus geklaard door de achttienjarige Raducanu. Met Sakkari en Belinda Bencic – winnares van het goud in Tokio – boekte de Britse ook al twee grote overwinningen.

Het is bijna jammer dat de finale behalve een winnaar ook een verliezer oplevert, maar het mooie is dat er historie is en wordt geschreven. Laat dat zaterdagavond Nederlandse tijd maar aan Fernandez en Raducanu over.

US Open | Raducanu kan breeduit lachen na benutten van eerste matchpoint

