Griekspoor neemt het op tegen Jan-Lennard Struff. De Duitser is momenteel nummer 52 van de wereld en heeft al eens aan de top dertig gesnuffeld. Struff is geen groot verzamelaar van toernooizeges, maar kan wel goed dubbelen en is een gevaarlijke klant voor Griekspoor.

Griekspoor neemt voor het eerst op eigen kracht deel aan een Grand Slam. Dankzij een afmelding hier en daar kreeg de nummer 110 van de ATP-ranking rechtstreeks toegang tot het hoofdschema, al moest hij alsnog rare capriolen uithalen om daadwerkelijk meegeloot te kunnen worden.

US Open US Open | Vijf verhaallijnen in New York om in de gaten te houden 3 UUR GELEDEN

Paspoort

Griekspoor verloor zijn paspoort en vanwege het spelen van toernooien in Iran heeft hij een visum nodig om de Verenigde Staten binnen te komen. Als gevolg van moeilijke coronaregels en andere tegenslag deed hij via Instagram een oproep of er misschien iemand was met connecties bij een Amerikaanse ambassade.

Er kwam positieve reactie op die oproep en aangezien Griekspoor deel uitmaakte van de loting, lijkt het te zijn gelukt. Dat zou niet onbelangrijk zijn, want alleen al door deel te nemen verdient de pupil van Raemon Sluiter dik 60.000 euro. De mooiste beloning zou een plekje in de tweede ronde zijn, want de winnaar van Griekspoor - Struff wacht zeer waarschijnlijk een ontmoeting met Novak Djokovic, die opgaat voor zijn Super Slam.

Rus

Voor Rus was deelname aan de US Open als 69ste van de wereld een zekerheidje. En er waren ook geen zorgen over visa, maar wel staat Rus voor een zware sportieve uitdaging. Ze stuit in de eerste ronde op Belinda Bencic. Bencic veroverde recent in Tokio de gouden tennismedaille tijdens de Olympische Spelen. De Zwitserse staat twaalfde op de WTA-ranglijst.

Botic van de Zandschulp is trouwens nog actief in de kwalificaties. Hij heeft nog één overwinning nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. Datzelfde zit er voor Robin Haasse na een nederlaag niet meer in.

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Griekspoor heeft eerste overwinning al binnen met visum voor Amerika 4 UUR GELEDEN