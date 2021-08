Met twintig eindoverwinningen bij de Grand Slamtoernooien begeeft Djokovic zich op gelijke hoogte met zijn grote rivalen Roger Federer en Rafael Nadal. In New York — waar maandag 30 augustus de US Open van start gaat — kan de levende legende uit Belgrado zaken doen en twee vliegen in één klap slaan. Een eindzege zou immers niet alleen betekenen dat hij het Grand Slamrecord bij de mannen claimt, maar ook resulteren in de zogenoemde (Calendar) Grand Slam.

Big Apple om een stokje te steken voor de ambitieuze plannen van Djokovic. De Zwitser gaat wederom De laatste man die erin slaagde de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open in hetzelfde jaar te winnen, was Rod Laver in 1969. Federer en Nadal zullen niet aanwezig zijn in deom een stokje te steken voor de ambitieuze plannen van Djokovic. De Zwitser gaat wederom onder het mes (knie) en ook de Spanjaard komt dit jaar niet meer in actie (voet).

US Open | Hele Djokovic diskwalificatie incident met analyse

US Open US Open | Vijf verhaallijnen in New York om in de gaten te houden 3 UUR GELEDEN

Vorig jaar was dat overigens niet anders. Maar in afwezigheid van ‘Fedal’ vond Djokovic toen opmerkelijk genoeg in zichzelf zijn grootste vijand. Hij werd in de vierde ronde gediskwalificeerd, nadat hij in het publiekloze Arthur Ashe Stadium een bal op de keel van een nietsvermoedende lijnrechter had geslagen.

Dominic Thiem profiteerde uiteindelijk en won voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Slam-toernooi. Jammer genoeg kan de Oostenrijker zijn titel niet verdedigen, nu een polsblessure hem aan de kant houdt.

Highlights | Alexander Zverev - Dominic Thiem

Voordat we ingaan op de voornaamste tegenstrevers van vandaag, zijn nog twee factoren van belang. Ten eerste heeft Djokovic de US Open ‘slechts’ drie keer gewonnen (voor het laatst in 2018). Zijn reeds tien jaar lange dominantie op de tour — zeker op hardcourt — is dus opvallend genoeg niet direct terug te zien in zijn cijfers in New York.

Verder kan gewezen worden op enige onzekerheid over de huidige vorm van de 34-jarige, die na een olympisch debacle fysiek en mentaal gebroken Tokio verliet en sindsdien niet meer in actie is gekomen op een toernooi.

Tokyo 2020 | Nocak Djokovic slaat uit frustratie zijn racket doormidden

Kleine vier

Geheel anders is dat voor Zverev, Medvedev, Tsitsipas en Rublev. Op social media werd gesproken van de Little Four toen zij als vier hoogst geplaatste spelers bij het Masters 1000-toernooi van Cincinnati de halve finales behaalden. Onder het Russisch sprekende viertal zal Zverev met het grootste vertrouwen zijn gearriveerd in New York, waar hij vorig jaar voor het eerst een Grand Slamfinale speelde.

Zijn twee toernooien direct voorafgaand aan de editie van dit jaar — de Olympische Spelen en Cincinnati — schreef de Duitser op indrukwekkende wijze op zijn naam. Op de ranglijst heeft Zverev alleen Djokovic, Medvedev en Tsitsipas voor zich te dulden. Medvedev stond op zijn beurt in 2019 in de finale op de US Open en haalde eerder dit jaar in Melbourne zijn tweede eindstrijd op een major.

Tokyo 2020 | Zverev benut matchpoint en barst in tranen uit

Tijdens het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen greep de nummer twee van de wereld de winnaarstrofee bij het Masters 1000-toernooi van Toronto. Rublev is weliswaar nog op zoek naar een eerste halve finale op een Grand Slamtoernooi, maar timmert ondertussen stevig aan de weg op de ATP Tour en klopte recentelijk in de halve finale in Cincinnati voor het eerst landgenoot Medvedev.

De grote vraag blijft of het kwartet— althans in ieder geval één van hen — een keer in staat blijkt Djokovic te kloppen in een strijd om drie gewonnen sets op het grootst mogelijke tennispodium. Tsitsipas dwong hem in zijn laatste twee ontmoetingen op een major (inclusief de finale op Roland Garros dit jaar) wel tot vijf sets. De meest recente ‘reguliere’ overwinning van de groep van vier op Djokovic werd geboekt door Zverev in de halve finale van Tokyo 2020.

Cirkel rond

Een andere verse kracht die bekend is geraakt met eindfases op Grand Slamtoernooien is Matteo Berrettini. De Wimbledonfinalist van dit seizoen heeft bovendien in 2019 al eens bij de laatste vier gestaan in New York en lijkt op papier een ijzersterke troef voor het evenement dit jaar. Een vervelende beenblessure heeft de nummer negen van de wereld tegelijkertijd wel doen afremmen sinds het behalen van de finale in Londen. Zo kon de 25-jarige speler niet deelnemen aan de Olympische Spelen en verscheen hij in Cincinnati met een ingepakt been op de baan.

Hoewel op basis van recente vorm terughoudendheid op zijn plaats is, verdient Denis Shapovalov als nummer tien van de wereld en halve finalist op Wimbledon toch vermelding. De populaire linkshandige Canadees heeft sinds het behalen van de laatste vier op Wimbledon vier wedstrijden op rij verloren en is zijn momentum van het grasseizoen volledig kwijtgeraakt.

Scheldkannonades, trickshots en onderhandse services - de Nick Kyrgios show in Australie

Buiten de top tien bivakkeert eveneens een interessante groep spelers die hoge ogen kan gooien. Te denken valt aan Nick Kyrgios, Casper Ruud, Karen Khachanov, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Reilly Opelka en Pablo Carreno Busta. Laatstgenoemde Spanjaard maakt de cirkel in zekere zin rond.

Zoals gesteld dient een voorbeschouwing als deze voornamelijk te draaien om Djokovic. Carreno Busta — tweevoudig halvefinalist op de US Open — was de tegenstander van de Serviër toen hij vorig jaar werd gediskwalificeerd in New York en verschalkte hem eerder deze maand in de strijd om brons op de Olympische Spelen. Hoe groot zijn favorietenrol ook is en hoe ongrijpbaar hij ook kan zijn, onsterfelijk is Djokovic niet.

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Griekspoor heeft eerste overwinning al binnen met visum voor Amerika 4 UUR GELEDEN