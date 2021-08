US Open | Deze geweldige punten gaan we missen zonder Serena Williams

Met meer dan drieduizend punten voorsprong op de nummer twee van de wereld begint Barty als topseed aan de US Open 2021. Vanaf maandag 30 augustus gaat zij in New York proberen haar indrukwekkende seizoen van nog meer glans te voorzien.

Na het zegevieren op Wimbledon was de 25-jarige speelster ook de beste bij het grote toernooi van Cincinnati en claimde ze er haar vijfde titel van het jaar. Zodoende heeft Barty zowel het vorige Grand Slamtoernooi gewonnen als het laatste grote voorbereidingsevenement op de US Open.

US Open US Open | Vijf verhaallijnen in New York om in de gaten te houden 3 UUR GELEDEN

New York clasht qua karakter enigszins met de buitengewoon rustige Barty, wat mogelijk heeft meegespeeld bij haar (relatief) weinig indrukwekkende prestaties in het verleden (twee vierde rondes). Maar ze is in 2021 gewend geraakt aan haar welverdiende functie als kopvrouw van de WTA Tour.

Wimbledon | Ashleigh Barty trekt in spannende finale aan langste eind

Enorme podia

Barty kijkt niet meer op van enorme podia als het Arthur Ashe Stadium, schrikt niet van zwaarbeladen duels, weet dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst en is rijp voor een sterke campagne bij de laatste major van het jaar.

Eén en ander wil niet zeggen dat het succesvolle jaar vlekkeloos is verlopen voor de baltovenares. Zo kampte ze aan het einde van het gravelseizoen met een serieuze beenblessure en werd ze op wonderbaarlijke wijze op tijd klaargestoomd voor Wimbledon, waar ze vervolgens haar tweede Grand Slamtitel in de wacht sleepte.

Ook verliepen de Olympische Spelen verre van ideaal en verloor ze in het enkelspel haar openingspartij van Sara Sorribes Tormo. Wel stelde Barty met John Peers de bronzen medaille in het gemengd dubbelspel veilig voor Australië.

Osaka

Woorden schieten tekort om het jaar van Naomi Osaka te omschrijven. Ze startte 2021 met het winnen van de Australian Open, haar tweede Grand Slamtitel op rij na de US Open 2020. Op tennisgebied maakte de 23-jarige speelster verder weinig indruk.

In plaats daarvan stond Osaka op talloze magazine covers en in felle schijnwerpers na de veelbesproken mediaboycot op Roland Garros — gevolgd door een terugtrekking uit het toernooi — en schreef ze geschiedenis door tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Japan als eerste tennisser ooit het olympisch vuur aan te steken.

Toyo 2020 | "Deze voelt erger dan anders" diep teleurgestelde Osaka na verlies in olympisch toernooi

Zowel in Tokio als in Cincinnati strandde Osaka bij de laatste zestien, dus van grootse vorm in aanloop naar de US Open kan niet gesproken worden. Toch is het zo dat de Japanse de laatste twee — en vier van de laatste zes — hardcourt-majors heeft gewonnen.

Ook al lijkt de voormalig nummer één van de wereld in mentaal opzicht tegenwoordig fragiel , het is geheel voor eigen risico om haar af te schrijven op de blauwe banen in New York.

Feest

De juiste finalisten voorspellen in het hedendaagse vrouwentennis bewijst keer op keer een zinloze onderneming te zijn. Elk Grand Slam-toernooi de afgelopen jaren kent wel een debutant (of twee) in de finale. Te denken valt aan regerend Roland Garros-kampioene Barbora Krejcikova en medefinaliste Anastasia Pavlyuchenkova.

Op Wimbledon reikte voormalig nummer één van de wereld Karolina Pliskova tot de eindstrijd, terwijl in Melbourne de relatief onbekende Jennifer Brady slechts één zege was verwijderd van een Grand Slam-trofee. Vorig jaar won Iga Swiatek Roland Garros en zo zijn er in het recente verleden meerdere speelsters die hebben toegeslagen op het hoogste niveau.

Tokio 2020 - Bencic (SUI) - Voundrousova (CZE) - Tennis – Olympische hoogtepunten

Tegelijkertijd zijn er fantastische deelnemers — zoals nummer twee van de wereld Aryna Sabalanka en olympisch kampioene Belinda Bencic — die al enige tijd in aanmerking komen voor een eerste finale op een major. Tel Grand Slam-kampioenen Garbine Muguruza, Petra Kvitova, Simona Halep, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Bianca Andreescu en Sloane Stephens hierbij op en het New Yorkse feest lijkt compleet.

Toch is er ruimte voor nóg meer spektakel met troeven als Coco Gauff, Ons Jabeur, Daria Kasatkina, Karolina Muchova en Camila Giorgi in het speelschema. Een geschiktere ontmoetingsplek dan New York is er niet.

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Griekspoor heeft eerste overwinning al binnen met visum voor Amerika 4 UUR GELEDEN