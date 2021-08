Djokovic op jacht naar tweeklapper

Door zijn waanzinnige prestaties het afgelopen decennium lijkt iedere overwinning voor Novak Djokovic tegenwoordig te leiden tot een nieuwe mijlpaal. Tijdens de US Open staat de nummer één van de wereld voor de mogelijkheid om zelfs op twee fronten geschiedenis te schrijven.

Aangezien hij de eerste drie Grand Slamtoernooien van het jaar reeds wist te winnen zou een eindzege in New York resulteren in de zogenoemde (Calendar) Grand Slam, een prestatie die bij de mannen voor het laatst in 1969 werd neergezet door Rod Laver.

Tegelijkertijd kan de Serviër zijn 21e Grand Slamtrofee in de wacht slepen en zodoende rivalen Roger Federer en Rafael Nadal inhalen qua aantal eindzeges op majors.

Wie stopt Barty?

Voor veel puristen is het uitgroeien van Ashleigh Barty tot beste speelster van de wereld een droom die uitkomt. Na een aanzienlijke periode waarin powertennis de overhand had op de WTA Tour is er anno 2021 — met de Australische als aanjager van deze trend — veel ruimte voor gevoelstennis en schaakspel.

De 25-jarige speelster heeft twee Grand Slamtoernooien op zak, is de regerend Wimbledon-kampioene, won onlangs in Cincinnati een belangrijk voorbereidingstoernooi op de US Open en staat meer dan 3000 punten los van nummer twee van de wereld Aryna Sabalenka.

Hoewel de kalme baltovenares nog nooit de laatste acht heeft bereikt in het knotsgekke New York is zij dit jaar thewoman to beat.

Einde van een tijdperk

De US Open 2021 markeert in zekere zin het einde van één van de meest indrukwekkende tijdperken in de sportgeschiedenis. Voor het eerst sinds 1997 (!) wordt er een Grand Slamtoernooi gespeeld zonder Roger Federer, Rafael Nadal én de zussen Williams. Het legendarische kwartet is door uiteenlopend blessureleed niet in staat aan de start te verschijnen in New York.

De concurrentie kan opgelucht ademhalen dat de veteranen verstek laten gaan en nostalgische fans zullen een traan laten, maar de situatie biedt een spannende kijk in de toekomst, waarin jonge toppers als Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Matteo Berrettini proberen Djokovic van de troon te stoten en Barty op eigen wijze het sterke veld bij de vrouwen aanvoert.

Nederlandse inbreng

Arantxa Rus en Tallon Griekspoor zijn de twee Nederlandse troeven die rechtstreeks in het hoofdtoernooi staan. Terwijl Rus op basis van haar solide plek in de top honderd ruimschoots in aanmerking kwam voor een ticket, werd Griekspoor doorgeschoven naar het hoofdschema als gevolg van de afmelding van Federer.

Gelukkig wist de nummer één van Nederland bij de mannen de problemen net op tijd op te lossen en kon hij afreizen naar New York. Er is achter de schermen volop gewerkt om de Haarlemmer op tijd te voorzien van de juiste stempels. “Dat ik hier ben, voelt al als een overwinning. Alles is vanaf nu een bonus”, aldus de nummer 110 van de ATP-ranglijst, die acte de présence kan geven ter gelegenheid van nota bene zijn allereerste rechtstreekse plaatsing op een Grand Slam-toernooi.

Er bestaat overigens een goede kans dat ook Botic van de Zandschulp Nederland zal vertegenwoordigen op Flushing Meadows. De 25-jarige man uit Veenendaal staat in de laatste kwalificatieronde. Als Van de Zandschulp het haalt, is hij dit seizoen op het volledige kwartet Grand Slam-toernooien van de partij.

Opendeurenbeleid

Terwijl de US Open 2020 zonder publiek werd afgewerkt in de veelbesproken en extreem strenge bubbel, is er bij de editie van dit jaar allesbehalve sprake van een geïsoleerde omgeving. De toernooileiding zet — met goedkeuring van de betrokken autoriteiten — de poorten wagenwijd open en verwacht ongeveer 750.000 fans te kunnen verwelkomen.

Opmerkelijk is dat van de bezoekers geen bewijs van een negatieve test of vaccinatie wordt verlangd. Iedereen is welkom en in de open lucht is er zelfs geen plicht om een mondmasker te dragen. Het Arthur Ashe Stadium, met meer dan 23.000 zitplaatsen het grootste tennisstadion ter wereld, zal naar verwachting als vanouds volledig gevuld raken met extatische tennisfans.

Niet geheel verrassend is het beleid controversieel verklaard en levert het gefronste wenkbrauwen op in de stad.

