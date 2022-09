Dat het vanaf het eerste punt gelijk op zou gaan, was al snel duidelijk. In de eerste drie games van de wedstrijd waren er meteen breakpunten te noteren en het was Alcaraz die de eerste break noteerde. Hij deed dat in de tweede opslaggame van Ruud en doordat de Spanjaard zelf sterk bleef serveren was die vroege break genoeg voor setwinst.

Maar dat Ruud een vechter is, bleek direct in de derde set. Hij zette Alcaraz met zijn harde rake spinballen meer en meer onder druk en dankzij een formidabel punt wist de Noor zijn opponent voor het eerst in de wedstrijd te breaken.

Ruud herhaalde dat kunstje in de volgende opslagbeurt van Alcaraz, waardoor de set met 6-2 naar de nummer vijf van de wereld ging.

Doorslaggevende tiebreak

Ook in de derde set gebeurde er een hoop, vooral in het begin. Ondanks het verlies in set twee brak Alcaraz Ruud direct in de allereerste game. Ook nu wist Ruud echter snel terug te slaan, want bij een 2-1 voorsprong voor Alcaraz brak de Noor door de service van de Spanjaard.

Beide spelers gingen daarna relatief soepel door hun opslagbeurten en de eerste echt spannende momenten kwamen bij een 6-5 voorsprong voor Ruud. De Noor kreeg twee setpunten, maar wist op de punten dat het moest niet de diepte in zijn ballen te krijgen.

Alcaraz wist wel raad met de mindere slagen van zijn tegenstander. Hij poetste de twee setpunten overtuigend weg, en dankzij een aantal onnodige fouten van Ruud stootte de jonge Spanjaard direct door in de tiebreak, die hij met maar liefst 7-1 naar zich toetrok.

Dubbelslag

Die tiebreak bleek achteraf de doodslag voor Ruud, die daarna niet meer op kon tegen het geweld van Alcaraz. Een break in de zesde game op de service van Ruud betekende een 4-2 voorsprong voor het Spaanse wonderkind, die daarmee heel dicht bij de winst kwam.

Die voorsprong gaf Alcaraz ook niet meer uit handen. Hij serveerde in de vierde set op zijn best en kwam nauwelijks meer in de problemen. Op 5-3 lukte het de Spanjaard om de wedstrijd uit te serveren, en daarmee zijn eerste Grand Slam-titel te pakken.

Naast deze geweldige prestatie is Alcaraz vanaf morgen ook nog de nieuwe nummer één van de wereld. Die bonus was naast de titel ook weggelegd voor de winnaar van de finale.

