Al in het begin van de eerste set liep Van de Zandschulp tegen een vroege break aan die hij niet kon repareren. De wedstrijd deed denken aan de partij van Van de Zandschulps landgenoot Tim van Rijthoven, die ook in de eerste set moeite had om in zijn spel te komen, en het was dan ook geen verrassing dat de Nederlander, die maar liefst 23 onnodige fouten produceerde, de eerste set aan zijn Tsjechische opponent moest laten.

Veel slechter dan de eerste set kon het niet voor Van de Zandschulp, die in New York een enorme berg punten te verdedigen heeft na zijn kwartfinale van vorig jaar. Gelukkig kwam de geboren Veenendaler in die tweede set een stuk beter in zijn spel. Zijn harde groundstrokes gingen een stuk beter lopen en uiteindelijk was de Nederlander de betere speler in de tiebreak.

De winst van de tweede set gaf de als 21e geplaatste Van de Zandschulp duidelijk een boost, want in de derde set walste hij ogenschijnlijk over Machac heen. De werkelijkheid was anders, want veel van de door Van de Zandschulp geplaatste breaks kwamen via deucegames, maar op de beslissende punten was de Nederlander een stuk sterker dan de Tsjech. Met maar liefst 6-1 pakte Van de Zandschulp de derde set, en was hij nog maar een set verwijderd van een plek in de tweede ronde.

U-turn

En net als je dacht dat de partij in de spreekwoordelijke knip zat, nam het spelbeeld weer een onverwachte U-turn. Machac brak Van de Zandschulp in diens openingsgame, en een kopie van de eerste set volgde. De Nederlander bleef achter de feiten aanlopen en moest de vierde set aan zijn tegenstander laten.

De Nederlander moest het goede voorbeeld van landgenoot Tim van Rijthoven dan maar volgen. De winnaar van het toernooi in Rosmalen won eerder op de dag namelijk ook in vijf sets. Aanvankelijk leek Botic, die steeds moest serveren om gelijk te maken. het moeilijk te hebben. Hij worstelde in zijn servicegames, terwijl de Tsjech relatief makkelijk door zijn opslagbeurten heen kwam.

Op 5-5 kwam dan toch de grote doorbraak voor de Nederlander. Machac kwam zoals zoveel opslagbeurten relatief makkelijk op gamepoints, maar ineens speelden de zenuwen op bij de nummer 121 van de wereld. Hij maakte een paar onnodige fouten en op breakpunt sloeg Van de Zandschulp een schitterende forehand inside-in om naar 6-5 te breaken. Die break bleek de genadeklap voor Machac, want op het eerste matchpunt was het meteen raak voor Van de Zandschulp.

De Nederlander gaat in de tweede ronde uitkomen tegen Corentin Moutet. De Fransman won vandaag zijn eersterondepartij na een opagve van drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka.

