In een persconferentie voorafgaand aan het Citi Open in Washington beantwoord Raducanu een vraag over hoe ze dit jaar heeft beleefd. "Ik kan wel stellen dat als je de US Open buiten beschouwing laat, mijn resultaten niet slecht waren voor een 18/19-jarige. Af en toe moet je een stap terug doen en jezelf een schouderklopje geven."

"Dit jaar zou altijd heel lastig gaan worden. Ik moest me in een enorm tempo aanpassen aan het hoge niveau. Ik heb heel veel stappen daardoor over moeten slaan. Ik ging van het spelen van af en toe een WTA-250 naar deelname aan Grand Slams en wedstrijden tegen de top-10 van de wereld. Ik ben ook nog een paar rondjes verder gekomen in de grotere toernooien. Daarom ben ik best wel trots op mezelf."

"Ik heb geleerd dat ik wel tegen een stootje kan. Ik ben eigenlijk elke week wel voor het oog van de hele wereld met de grond gelijkgemaakt, en elke keer wist ik weer op te krabbelen."Het is een leuke ervaring voor me tot nu toe waarin ik elke dag veel leer," aldus de regerend US Open-kampioene.

