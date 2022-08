De Wimbledon-kampioen bereidt zich op dit moment in Brazilië voor op het hardcourtseizoen in de Verenigde Staten, maar of hij daar veel wedstrijden gaat spelen op z'n minst onzeker. Doordat de Servier niet gevaccineerd is mag hij het land niet betreden.

Daardoor mist Djokovic de toernooien in Washington, Montreal en Cincinnati, en natuurlijk de US Open, het laatste Grand Slam van het jaar. De 21-voudig Grand Slam-winnaar moet voor de start van de US Open hopen op een regelwijziging of vrijstelling.

Maar Djokovic lijkt niet bij de pakken neer te gaan zitten, als we de filmpjes op social media moeten geloven. Een video op sociale media toonde Djokovic die de luxe auto een straat op duwde - onder luid gejuich van een aantal toeschouwers. Op Instagram deelde de 35-jarige onlangs meerdere video's van zijn Capoeira-training.

Ivanisevic: "Heb weinig hoop meer"

Goran Ivanisevic, de coach van Djokovic, was afgelopen week in eigen land aanwezig bij het ATP-toernooi van Umag. Daar zei de voormalig Wimbledon-winnaar het volgende over de nieuwste veaccinatiesoap. "Novak zal al het mogelijke doen, misschien met een speciaal visum, maar er zijn nog maar twee weken te gaan. Persoonlijk heb ik geen hoop."

Voor Ivanisevic is de huidige regeling, waarin uitzonderlijke vergunningen slechts zelden worden verleend onzin. "Je mag de Verenigde Staten binnenkomen "als je gevaccineerd en positief bent, maar niet gevaccineerd en negatief. Echt onzin," aldus de Kroaat.

Een groep Amerikaanse staatsburgers van Servische afkomst stuurde onlangs een rechtstreekse brief naar de Amerikaanse president Joe Biden , waarin ze een toegangsvergunning voor de superster eisten.

