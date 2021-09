Vanaf het allereerste punt werd meteen duidelijk dat het tempo moordend hoog lag. Beide spelers bestoken elkaar met snoeiharde groundstrokes, maar gaven elkaar geen punt cadeau. Op de belangrijke punten waren beide spelers op hun best en kleine details maakten het verschil. In de negende game van de eerste set produceerde de Serviër een iets mindere servicegame, en meteen was de Duitser daar om te profiteren van dat kleine momentje van zwakte van de nummer één van de wereld. Hij brak naar 5-4 en serveerde de set vervolgens gedecideerd uit.

Dat Djokovic een speler is die zich niet zomaar uit het veld laat slaan weten we inmiddels al een jaar of vijftien, en dat de nummer één van de wereld over mentale veerkracht beschikt bewees hij direct in de tweede set. Hij brak Zverev in diens eerste servicegame en gaf de Duitser vervolgens weinig kans op zijn eigen service. Op 5-2 brak Djokovic Zverev opnieuw om zo de tweede set overtuigend binnen te slepen.

Zoals wel vaker in lange vijfsetters is de derde set van levensbelang. Beide spelers serveerde ijzersterk en gaven elkaar geen centimeter, totdat daar ineens uit het niets drie setpunten waren voor Djokovic op de service van de Duitser. Zverev poetste twee setpunten weg, onder meer door een rally van 53 slagen te winnen, maar op het derde setpunt sloeg de nummer één van de wereld genadeloos toe.

Het moordende tempo zette zich door in de vierde set. De ene na de andere flitsende crossrally kwam voorbij. Zverev brak Djokovic op 1-1 en bleef zelf fantastische services afleveren die vaak boven de 200 km per uur uitkwamen. Één break bleek genoeg voor winst in de vierde set en zoals wel vaker bij ontmoetingen tussen deze twee moest er een beslissende set aan te pas komen.

In die vijfde set liet de Serviër zien waarom hij op dit moment de te kloppen man is. Hij plaatste razendsnel twee breaks, maakte nog amper een fout, en ondanks dat hij op 5-1 nog werd teruggebroken door Zverev, brak hij in de volgende game meteen terug, waarmee de wedstrijd gespeeld was. Door deze overwinning maakte Djokovic een einde aan de winstreak van 16 partijen die Zverev had voorafgaand aan deze partij. Bovendien neemt 'Djoko' revanche voor de verloren halve finale op de Olympische Spelen.

Aanstaande zondag speelt Djokovic de finale tegen de Rus Daniil Medvedev, die zelf een beduidend eenvoudigere halve finale had. De nummer twee van de wereld rekende in drie sets af met de Canadees Felix Auger-Aliassime.

