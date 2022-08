Heeft Serena Williams de perceptie op moederschap in tennis veranderd. Barbara Schett kan daar niet met zekerheid op antwoorden, maar heeft zeker respect voor de keuze van Williams. "Ik denk dat zoiets een hele persoonlijke keuze is. Als je als vrouw een kind wil terwijl je wedstrijden moet spelen - ik wilde dat nooit - dan denk ik dat je je nooit meer op dezelfde manier kunt focussen."

"Mijn toewijding naar tennis zou nooit meer hetzelfde zijn. Dus ik bewonder spelers als Serena en Victoria Azarenka heel erg. Er zijn tegenwoordig heel veel speelsters die kinderen hebben gekregen en gekozen om een comeback te maken op de tour."

"Het is echt geen makkelijke beslissing voor een vrouw in de dertig, want als je een gezin wil vormen, moet je aan kinderen denken. Aan de andere kant is het voor mannen totaal geen probleem. Die kunnen gewoon een kind krijgen en doorspelen, want zij zijn niet degene die zwanger zijn. Daarom is het echt een lastige keuze voor vrouwen."

"Nogmaals, het is een hele moeilijke keuze voor vrouwen, en Serena is daarin echt een rolmodel. We hebben het in het verleden ook gezien met Yvonne Goolagong bijvoorbeeld. Zij had al een kind en daarna won ze nog een Grand Slam. Hetzelfde geldt voor Margeret Court, die terugkwam op de tour. Daarna heb je iets dergelijks voor lange tijd niet gezien."

Tennis en gezin

Schett denkt dat sommige speelsters worstelen tussen hun tenniscarrière en het nemen van kinderen. "Ik denk nog steeds dat de meerderheid van de speelsters hun rackets eerder aan de wilgen hangen dan ze misschien zouden willen, omdat ze denken aan het moederschap."

"Ik herinner me nog dat haar dochter Olympia geboren werd, en dat dat heel traumatisch was. Ze heeft de geboorte maar net overleefd en tijdens Roland Garros gaf ze zelfs nog borstvoeding."

"Ik ben zelf zwanger geweest en heb het hele proces meegemaakt. Om dan nog terug te komen op zo'n hoog niveau zoals Williams dat heeft gedaan is echt een fenomenale prestatie", aldus Schett.

