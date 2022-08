Zverev verstuikte zijn enkel in de halve finale van Roland Garros in een duel met de uiteindelijke toernooiwinnaar Rafael Nadal op 3 juni en moest geopereerd worden na het scheuren van drie buitenste banden.

In juli kondigde hij aan niet meer te zullen deelnemen aan wedstrijden tot hij zijn topniveau weer had bereikt. Hij is momenteel terug op de baan en "hard aan het trainen".

Hoewel de nummer twee van de wereld pas onlangs is gestopt met het gebruik van krukken, weerhoudt deze korte tijd Zverev er niet van om te geloven om zijn comeback te maken op de US Open, dat eind augustus begint. Mocht Flushing Meadows te vroeg komen, dan zouden als alternatief de groepswedstrijden in de Davis Cup op het programma staan.

"De Davis Cup in september lijkt realistischer, maar we duimen dat het eerder klaar zal zijn", aldus een woordvoerder van de Duitse topspeler.

"Elk toernooi spelen om te winnen"

Vorige maand gaf Zverev in een exclusief interview met Eurosport een kijkje in zijn revalidatie.

"Ik wil elk toernooi dat ik speel winnen. Dat is mijn karakter, ik ga niet naar evenementen alleen om deel te nemen. Daarom zal ik spelen wanneer ik weer voel: ik kan dit toernooi winnen."

"Of het eerste toernooi een Grand Slam is of niet, ligt niet aan de omvang van het evenement, maar aan mijn comfort op het veld. Dat is voor mij het belangrijkste."

