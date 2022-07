De US Open zonder Novak Djokovic? John McEnroe vindt het een schande. De dreiging van uitsluiting is een schandaal volgens de Amerikaanse tennislegende. "Djokovic krijgt niet alle erkenning die hij verdient, maar er bestaat geen twijfel dat hij een van de beste aller tijden is", vertelde de tennislegende aan "Tennis365".

McEnroe wil de weigering van Djokovic om te vaccineren niet goedpraten: "Ik ben het niet eens met zijn beslissing om zich niet te laten vaccineren. Maar ik respecteer zijn keuze."

Het is verkeerd om de Serviër de schuld te blijven geven van de vaccinatiesoap. "Hij is in uitstekende gezondheid en controleert zorgvuldig elke stof die in zijn lichaam komt. Het is echt jammer dat de media hem in een kwaad daglicht stellen."

Novak Djokovic, hier te zien op het vliegveld van Melbourne nadat hij het land moest verlaten. Foto: Getty Images

"DRAMA IN AUSTRALIË MAG ZICH NIET HERHALEN"

Begin dit jaar werd de 35-jarige Serviër na een proces van enkele weken Australië uitgezet omdat hij niet aan de toelatingseisen voldeed.

Een drama dat volgens McEnroe niet herhaald mag worden: "Ik hoop dat wat er in Australië is gebeurd nooit meer zal gebeuren. Het was een debacle voor iedereen. De situatie werd verschrikkelijk aangepakt en Novak heeft veel geleden."

De tennislegende looft Djokovic over zijn sterke comeback in Wimbledon: "Ik ben blij dat hij hersteld is en opnieuw zijn ongelooflijke mentale kracht heeft getoond."

McEnroe vindt dat Djokovic simpelweg wel toegelaten moet worden aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. "Ik hoop oprecht dat hij mee kan doen aan de US Open. Iemand moet een manier vinden om hem binnen te laten. We hebben een kampioen zoals hij nodig op Flushing Meadows."

