De belangen die in de mannenfinale op het spel staan, zijn ongekend. Het is inmiddels eindeloos herhaald, maar het kan nooit genoeg zijn: Djokovic kan Rafael Nadal en Roger Federer passeren qua aantal gewonnen Grand Slam-titels (21) én de eerste man worden sinds Rod Laver in 1969 om alle vier de majors in hetzelfde seizoen op zijn naam te schrijven. Wie na een Servische overwinning op zondag nog steeds met droge ogen de status van Djokovic als beste — althans in ieder geval succesvolste — mannelijke tennisser aller tijden ontkent, is niet serieus te nemen.

GOAT

Ter herinnering: in aanvulling op zijn twintig Grand Slam-trofeeën is de 34-jarige levende legende reeds de langstzittende nummer één van de wereld, heeft hij alle majors en Masters 1000-toernooien ten minste twee keer gewonnen, beschikt hij over een positieve balans tegen Federer én Nadal en boekte hij de meeste top10-overwinningen ooit. Dit rijtje prestaties is nauwelijks uitputtend, maar het staat vast dat met #21 en het Grand Slam daarbij opgeteld zijn status als GOAT (Greatest of all Time) bij de mannen verstevigd, dan wel bevestigd zal worden.

Eerste keer?

Even achter de oren krabben is Medvedev dus vergeven. De Rus, die zijn derde Grand Slam-finale gaat spelen na de US Open 2019 en de Australian Open 2021, staat voor een onwaarschijnlijke opgave en zal nog meer dan gebruikelijk alle tennisogen van de wereld op zich gericht krijgen. Het goede nieuws voor Medvedev is dat hij drie van de laatste vijf ontmoetingen met Djokovic heeft gewonnen. Minder prettig voor hem is het gegeven dat hij om drie gewonnen sets vooralsnog geen impact heeft kunnen maken tegen de recordkampioen en met name in de finale van de Australian Open dit seizoen werd verpletterd door Nole. Maar eens moet de eerste keer zijn!

Medvedev, die de eerste Russische man sinds Marat Safin in 2005 kan worden om een Grand Slam-titel in de wacht te slepen, kan leunen op zijn topvorm. De Moskoviet heeft op weg naar de finale slechts één set afgestaan — opmerkelijk genoeg tegen Botic van de Zandschulp in de kwartfinale. Bij de laatste vier had hij vervolgens geen kind aan Felix Auger-Aliassime.

Uit balans

Kijkend naar het finaletraject van Djokovic kan geconcludeerd worden dat Medvedev in elk geval goede kans maakt om de eerste set te winnen. Daar slaagden Kei Nishikori, Jenson Brooksby, Matteo Berrettini en Alexander Zverev ook in tijdens dit evenement. Wat zich steeds na het eerste bedrijf afspeelt, biedt evenwel minder hoop voor fans van de 25-jarige Medvedev. De vijfsetter tegen Zverev bij de laatste vier was overigens de eerste in acht jaar voor Djokovic in New York. Medvedev, die in de finale van 2019 op zijn beurt in vijf sets werd verslagen door Nadal, gaat met zijn unieke spelwijze pogen Djokovic te frustreren en mentaal en fysiek uit balans te krijgen.

Koelbloedig

Of het genoeg zal zijn tegen de over-mijn-lijk mentaliteit van Djokovic is een vraagteken. ‘Ik ga mijn hart, ziel, lichaam en hoofd in de strijd gooien en zal het benaderen als de laatste wedstrijd uit mijn loopbaan’, zei het eerste reekshoofd vooruitblikkend op zijn treffen met Medvedev. Dat Djokovic bewust is van zijn grootheid steekt hij steeds minder onder stoelen of banken en ook lijkt hij — volkomen terecht — steeds nadrukkelijker zijn koelbloedigheid te omarmen. ‘Ik wil dat mijn tegenstanders voelen dat ze onder extreme druk staan wanneer ze tegen mij spelen op het Grand Slam-podium.’ Hoe het ook loopt in de finale, sportgeschiedenis gaat geschreven worden.

