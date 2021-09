US Open | Medvedev overtuigend naar tweede US Open Finale

De wedstrijd had even nodig om op gang te komen, maar op 3-3 sloeg de als tweede geplaatste Rus genadeloos toe. Hij brak de Canadees op love en kwam daarna op zijn eigen servicegames niet meer in de problemen.

In de tweede set leek de wedstrijd op 3-2 te keren. Na een lange game brak Auger-Aliassime Medvedev en de Canadees leek af te stevenen op setwinst. Daar dacht de Rus echter anders over. Hij brak Auger-Aliassime twee keer op rij en won 13 van de laatste 15 punten in de tweede set.

Het bleek de genadeklap te zijn voor de Canadees. De pijp was leeg en in de derde set was het plain sailing voor de finalist van 2019. Hij gaf de uit het veld geslagen Canadees nog slechts één game en mag het daardoor zondag opnemen tegen Novak Djokovic of de Duitser Alexander Zverev, die vanavond rond de klok van 01:00 de andere halve finale spelen.

