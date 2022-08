Het record van vorig jaar van (57,5 ​​miljoen dollar) is opnieuw gebroken door de organisatie. Voor het eerst wordt er meer dan 60 miljoen dollar aan prijzengeld uitgekeerd in de 'Big Apple.'

Vooral spelers en speelsters die in de eerste rondes van het toernooi onderuit gaan, gaan er flink op vooruit. Verliezers van de eerste ronde krijgen een cheque ter waarde van 80.000 dollar. Voor deelnemers die het een ronde verder weten te schoppen ligt er 121.000 dollar in het verschiet. De winnaars worden rijkelijk beloond met 2,6 miljoen dollar.

Ad

Voor deelnemers aan de eerste ronde is het prijzengeld met 85 procent gestegen ten opzichte van zes jaar geleden, voor de verliezers van de tweede ronde is dat 57 procent meer dan in 2016.

US Open US Open | Zverev zegt deelname in New York definitief af vanwege enkelblessure 2 UUR GELEDEN

Kampioen — $2,600,000

Verliezend finalist— $1,300,000

Halve finalist — $705,000

Kwartfinalist — $445,000

Vierde ronde — $278,000

Derde ronde — $188,000

Tweede ronde — $121,000

Eerste ronde — $80,000

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | "Ik was niet rustig gebleven" - Schett prijst Medvedev voor omgang met respectloze fans 3 UUR GELEDEN