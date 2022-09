US Open | “Rafa mag doen wat hij wil” - McEnroe heeft geen problemen met voorkeursbehandeling Nadal

“Hij doet dit al tien, vijftien jaar”, zegt oud-tennisser over het lange wachten tussen de punten door Rafael Nadal . “Er is niets nieuws onder de zon. Rafa mag doen wat hij wil. Dat krijg je als je zo goed bent als hij.”

Toch zou volgens McEnroe de huidige regels vervangen moeten worden. Nu moet een speler binnen 25 seconden van het vorige punt de bal opslaan. Doet een speler dat niet, dan kan de umpire ingrijpen, al gebeurt dat in de praktijk nauwelijks.

“Ik vind de regel BS (Bullshit)”, zegt McEnroe met hetzelfde vuur als hij tijdens zijn actieve carrière had. “Niemand boeit het iets. Ze zouden de klok echt automatisch moeten laten lopen. Maar ja, wanneer begin je dan met tellen? Wanneer het vorige punt klaar is, wanneer hij zijn handdoek krijgt of wanneer het publiek stil is?

Mats Wilander ziet dezelfde problemen als McEnroe. Zo verwacht hij dat Nadal zou moeten serveren terwijl het publiek geen eens stil is. “Hij speelt zoveel lange punten waarbij het publiek op de banken staat. Wanneer laat je dan de klok starten?”

“Ik weet het niet”, zegt Wilander nadenkend. “Je blijft toch een bepaalde voorkeursbehandeling houden. Het is toch Rafa Nadal.”

