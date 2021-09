Meedogenloze service

Vanaf de eerste game in de eerste set werd het duidelijk dat de Rus er bovenop zat. Hij brak de Serviër meteen en serveerde zelf meer dan ijzersterk. Medvedev had zich voorgenomen om op zijn tweede service veel risico te nemen en serveerde geregeld tweede services van 200 kilometer per uur. Djokovic had totaal geen antwoord op het servicegeweld van de nummer twee van de wereld. De break in de allereerste game was genoeg voor winst in de eerste set.

Servicegeweld houdt aan

Ook in de tweede set serveerde de Rus als een eindbaas, maar ook in de rally was Medvedev Djokovic vaak de baas. De Servier kreeg een koekje van eigen deeg, want zijn opponent speelde met het spel waarmee hij zelf zo vaak tegenstanders over die legde. Ook de tweede set ging met 6-4 naar de als tweede geplaatste Medvedev.

Luidruchtig publiek

De derde set leek aanvankelijk nog sneller te gaan dan de voorgaande twee sets. Medvedev brak Djokovic twee keer achter elkaar en kwam in razendsnel tempo met 4-0 voor. Niks leek de Rus in de weg te staan van een eerste grandslamzege, totdat het rumoerige en vaak toch wel onsportieve publiek zijn moment of fame (of shame) door door de service van Medvedev heen te schreeuwen en keihard te juichen bij iedere fout van de Rus. Het leidde tot een kortstondige opleving van de Serviër, die tijdens de pauze bij 5-4 in huilen uitbarstte. Verder dan één servicebreak kwam hij echter niet. Op 5-4 toonde de Rus waarom hij de verdiende winnaar dit jaar is door een sublieme servicegame af te leveren.

Djokovic blijft steken op 20

Door de zege van Medvedev blijft Djoko op twintig Grand Slam zeges staan, net zoveel als Rafael Nadal en Roger Federer. In januari krijgt Djokovic tijdens de Australian Open weer een kans om zijn twee grote rivalen in te halen.

