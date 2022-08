USTA-woordvoerder Chris Widmaier vertelde de New York Post: "Als je praat over het Serena -effect, is het als een tsunami. Sinds mensen het nieuws hoorden, hebben we om 15.00 uur 13.000 tickets verkocht voor de US Open, waaronder ongeveer 4.500 voor de openingsavond. "

Deze stormloop vond plaats enkele uren nadat de 23-voudige Grand Slam-winnares haar aanstaande pensioen aankondigde. "Dit is een spectaculaire dag. Het zou zelfs de beste verkoopdag ooit kunnen zijn", aldus de USTA-woordvoerder.

Woekerprijzen

Door de toegenomen vraag zijn ook de prijzen voor de overigens betaalbare tickets enorm gestegen. Stoelen aan de top van het Arthur Ashe Stadium , die doorgaans rond de 35 dollar kosten, worden nu voor woekerprijzen van maximaal 7.000 dollar verkocht, onthulde Widmaier.

Het is echter nog niet duidelijk of Williams op de eerste avond zal spelen. Het toernooischema wordt pas in de week voor de US Open gemaakt. De verwachting van tennisfans voor het laatste US Open-optreden van de veertigjarige is nu al enorm.

