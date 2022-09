"De manier waarop ze elk punt weer opnieuw benaderde, gecombineerd met een geweldige energie, is geweldig voor iemand van zo'n nog relatief jonge leeftijd", aldus Schett.

Mats Wilander was het daarmee eens en zei: “Absoluut!. En om 100 procent eerlijk te zijn, ze heeft dat overleefd en toen ze breakpoints terug had, miste ze eigenlijk een paar makkelijke shots. Het was misschien wel de minst dat ik haar heb zien spelen, maar ze liet haar hoofd niet hangen. Ze blijft maar terugkomen.”

Ad

"Ze heeft gewoon de perfecte balans gevonden tussen aanval en verdediging. "Ik bedoel, die backhand, het is bijna Djokovic-achtig hoe ze met haar backhand kan verdedigen. Ze is overal."

US Open US Open | Liveblog en speelschema dag 8 - spektakel verwacht bij Tiafoe-Nadal, ook Alcaraz in actie 2 UUR GELEDEN

“Het verschil is dat Coco dat kan, maar ze kan ook verdedigen. En ze is net zo goed met haar backhand als met haar forehand. Ze is echt het totaalpakket."

US Open | "Eerst trainen, daarna uren op TikTok" - Gauff deelt schema op vrije dag

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | "Eerst trainen, daarna uren op TikTok" - Gauff deelt schema op vrije dag 3 UUR GELEDEN