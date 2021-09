Van de Zandschulp begon stroef aan de wedstrijd tegen Bagnis (ATP 80). De 25-jarige uit Wageningen, die zelf 117e staat op de wereldranglijst, verloor in de achtste game zijn service en wist daarna niet meer terug te breken. Eerder in het toernooi liet de Nederlander echter al zien dat het verliezen van de eerste set hem geen zorgen baart. In alle zes wedstrijden die Van de Zandschulp dit toernooi speelde op het New Yorkse hardcourt verloor hij de eerste set, maar wist hij de wedstrijd toch te winnen.

Ook tegen Bagnis maakte Van de Zandschulp deze comeback. In de tweede set hoefde de Nederlander zelfs geen verloren game te incasseren. Dankzij sterk serveren en een sterke forehand kon de Nederlander de Argentijn ook in het verloop van de wedstrijd onder druk zetten. In vier sets rekende hij af met Bagnis.

De overwinning van Van de Zandschulp betekent de eerste keer in 18 jaar dat een Nederlander de laatste zestien bereikt op de US Open. In 2003 was Sjeng Schalken de laatste die dit wist te presteren. In 2004 behaalde hij op de Australian Open ook de achtste finale. Dit was de laatste maal dat een Nederlander de achtste finale behaalde.

US Open US Open | Popyrin pakt onmogelijk punt door "tweener" 2 UUR GELEDEN

In de volgende ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen een andere Argentijn. Diego Schwartzman (ATP 14) is de tegenstander. De twee stonden nog niet eerder tegenover elkaar.

US Open US Open | Popyrin pakt onmogelijk punt door "tweener" 2 UUR GELEDEN