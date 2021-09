Van de Zandschulp is de derde qualifier ooit die erin is geslaagd om door te stomen naar de laatste acht in New York en zodra het publiek hiervan op de hoogte werd gesteld, volgde er veel gejoel. De rustige en ingetogen Nederlander leek er een beetje beduusd van te raken.

“Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Ik heb hier al zo veel wedstrijden gespeeld en balanceerde vaak op het randje van uitschakeling, maar telkens ga ik weer door. Voor het eerst dit toernooi won ik de eerste set”, aldus Van de Zandschulp, die daarmee de lachers op zijn hand kreeg.

“Ik won zelfs de eerste set sets, maar verloor alsnog bijna. Uiteindelijk wist ik te winnen. Ik ben hier heel erg blij mee”, vervolgde hij. “De sfeer was fantastisch. Het is de eerste keer voor mij hier, in Amerika, en het is fantastisch.”

Van de Zandschulp kreeg vervolgens de vraag hoe er thuis op zijn prestaties wordt gereageerd. Hoewel een groot deel van Nederland zondag druk was met de prestaties van Max Verstappen tijdens de Dutch Grand Prix werd er ook volop gejuicht voor de nieuwe tennisheld.

“Ik moet zeggen: vooraf verwachtte niemand in Nederland iets van mij. Ik denk dat iedereen versteld staat en hopelijk ook trots is. Ik ga nog eventjes genieten van mijn overwinning, maar daarna gaat de focus snel op de volgende match."

Die volgende match is de kwartfinale tegen Daniil Medvedev, de als tweede geplaatste Rus die nog geen set inleverde.

