“Het is ongelooflijk dat ik kan zeggen dat ik olympisch kampioen ben. En dat terwijl het seizoen zo slecht voor mij begon. Ik moest direct na aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine vanwege een positief coronageval bij ons in het vliegtuig. Dat klinkt niet overdreven dramatisch, maar het kostte me mijn voorbereiding op de Australian Open en ik had twee of drie maanden nodig om het niveau van de andere speelsters weer te benaderen.”

“Sinds het WTA-toernooi van Stuttgart begonnen dingen weer op hun plek te vallen. Dat toernooi was in april. En zelfs toen waren de resultaten nog niet fantastisch. Mijn eerste goede toernooi speelde ik pas in Madrid, waar ik de kwartfinales behaalde. Als je hard werkt en er alles voor over hebt, ga je beter presteren. Misschien niet direct in de eerste weken, maar wel in de komende twee tot zes maanden. Goud winnen in Tokio was voor mij de ultieme beloning!”

“Maar geloof me, ik heb echt geen oog dichtgedaan de nacht voor de finale tegen Marketa Vondrousova want ik was veel te nerveus. Er schoten ontzettend veel gedachten door mijn hoofd. Ik had al zo onwijs veel weten te bereiken en ik was al verzekerd van een medaille. Maar goud is goud. Ik ging de wedstrijd van mijn leven tegemoet! Gek genoeg verdwenen mijn zenuwen zodra ik de baan betrad en begon ik alsnog vol goede moed aan de finale.”

“En dankzij mijn hond Paula was ik verzekerd van een geluksbrenger. Ik heb verspreid door mijn huis overal tennisballen liggen en toen ze zag dat ik weer eens mijn koffers aan het pakken was, stopte ze er een tennisbal bij. Eentje die ze kapot had gebeten. Ik kwam er pas achter toen ik in Japan was, maar toen wist ik het zeker: er kan mij niets meer gebeuren!”

“Ik vond het erg jammer dat ik niet kon meedoen aan het gemengd dubbel. Het was de bedoeling om samen met Roger Federer te spelen, maar ik heb alle begrip voor zijn afmelding. Gezondheid gaat altijd voor. We zijn goede collega’s en ook vrienden. Hij belde me nadat hij had besloten om zich terug te trekken en toen hebben we het erover gehad. Ik begrijp zijn situatie volkomen. Ik voelde me zelf al even slecht toen ik niet kon meedoen aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.”

“Ik schreef me samen met Vicki Golubic ook in voor het dubbelspel. We zijn allebei betere speelsters in de single, maar het was leuk om samen te dubbelen. Het fijne was dat niemand iets van ons verwachtte, waardoor we zonder druk konden spelen. Het was geweldig om een olympische ervaring te delen. We hebben onwijs veel plezier gehad en wisten zelfs het zilver te winnen. Roger volgde alles op de voet en schreef telkens berichtjes aan ons. Het voelde alsof hij ter plekke aanwezig was!”

“Ik kreeg recent de vraag: kan Roger een beetje dubbelen? Ik hoef niemand uit te leggen hoe goed hij kan tennissen. En ik moet zeggen, het verbaasde me hoe gemakkelijk hij het voor mij maakte als mijn dubbelpartner. Voor onze wedstrijden ben ik altijd een beetje nerveus. Bijvoorbeeld tijdens de Hopman Cup, maar Roger heeft zoveel overzicht en spelintelligentie. Hij weet precies hoe hij positie moet kiezen, zijn volley is geweldig en serveren kan hij ook goed. Roger kan met iedereen samenspelen en winnen.”

“Alle aandacht gaat natuurlijk altijd uit naar Roger. Voor mij was het in Tokio best goed te doen. Ik kon precies doen wat ik graag wilde en was absoluut niet jaloers op Kei Nishikori, die in Japan amper normaal over straat kon lopen. Wat dat betreft vond ik mijn anonimiteit fijn, al vind ik het normaal gesproken ook best leuk als mensen mij herkennen van de tennisbaan.”

“Over media-aandacht gesproken… de relatie tussen de media en tennissters is niet altijd even goed. Er is de laatste maanden veel over gezegd en geschreven. Ik denk dat dat goed is. Naomi Osaka heeft zich er flink over laten horen. Uiteindelijk is het altijd een kwestie van perceptie, maar het ligt er ook aan waar je zelf vandaan komt en hoe beroemd je precies bent. Ik ben blij dat ik op mijn vijftiende mediatraining heb gehad van de WTA, waardoor ik met de aandacht leerde omgaan.”

“Er is al vroeg over gesproken, wat me echt heel erg heeft geholpen. Uiteindelijk horen kritische vragen van journalisten bij het leven van een tennisster. Het zorgt voor een interessante dynamiek en alle media-aandacht heeft er ook voor gezorgd dat tennis is uitgegroeid tot een mondiale sport.”

“Maar ik moet er nog steeds aan wennen, hoor, als ik mijn naam hoor! Zeker als mijn naam opduikt in een rijtje tussen grootheden als Martina Hingis, Stan Wawrinka en natuurlijk Roger. Zij hebben zo veel Grand Slams gewonnen dat ik mezelf echt niet van dezelfde categorie beschouw. Zwitserland is echt verwend met succesvolle tennissers en ik ben blij dat ik deze traditie samen met Vicki Golubic en Jil Teichmann mag proberen voort te zetten.”

“Mijn focus ligt nu bij de US Open, al vind ik van mezelf niet dat ik tot de favorieten behoor. Ook een gouden medaille doet daar niets aan af. En, weet je wat het gekke is? Het merendeel van de favorieten wint het toernooi toch niet! Er kan altijd van alles gebeuren in het vrouwentennis. Slechts Naomi Osaka en Ashleigh Barty steken er echt bovenuit. Zij weten wel constant te presteren. Dus nee, ik stap in New York echt niet de baan op met het idee dat alleen een halvefinaleplek goed genoeg is. Die gedachte werkt voor mij totaal niet.”

