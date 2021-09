Er was door de organisatie al rekening gehouden met overlast door hevige regenval, vandaar dat de daken van de stadions Arthur Ashe en Louis Armstrong waren gesloten, maar het water bleek niet te stoppen. Flushing Meadows werd geplaagd door zijwaartse slagregens en er was geen houden aan.

Zelfs onder een dicht dak moest de partij tussen Diego Schwartzman en Kevin Anderson worden gepauzeerd, al was het maar omdat de baan gevaarlijk nat werd. Uit vrees voor nare blessures en glijpartijen besloot de umpire op 5-5 in de eerste set de partij op te schorten.

Bladblazers en handdoeken

De verbaasde toeschouwers klapten hun paraplu’s uit of vluchtten naar binnen. Het is niet per se gezegd dat de tribunes verlaten een goede oplossing was, want zoals gezegd stond zo’n beetje heel New York onder water. Het is ook niet duidelijk of alle toeschouwers met succes de reis terug naar huis hebben afgelegd; de regen zorgde ervoor dat al het metroverkeer plat kwam te liggen.

Er moesten bladbazers en extra handdoeken aan te pas komen om het hardcourt te drogen, waarna de seinen weer op groen sprongen en de strijd in de tweede ronde kon worden hervat. Schwartzman won de wedstrijd vervolgens in drie sets: 7-6(4) 6-3 6-4.

Ondertussen riep burgemeester Bil de Blasio zelfs de noodtoestand uit.

