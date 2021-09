US Open | Djokovic windt zich op over supporter tijdens partij tegen Griekspoor

De nummer één deed zijn beklag bij de umpire, wat het overige publiek dan weer niet helemaal begreep. Uiteindelijk won de Serviër in drie sets. Het scheelde waarschijnlijk dat Djokovic weinig moeite had met Griekspoor en won in straight sets, waardoor het geen groot ding werd.

“Ik kon het tot op een zeker punt tolereren, maar daarna niet meer. Het werd oneerlijk. Die man was om één of andere redenen aan het schreeuwen en dat is niet goed voor ons als spelers. Het gebeurde iedere keer vlak voor een belangrijke bal”, maakte Djokovic duidelijk tijdens het persmoment.

Geen toeval

“Het gebeurde vlak voor een smash en het ging maar door. Het was niet netjes meer. Ik vind geluid geen enkel probleem, begrijp me niet verkeerd. Voor het vermaak van de supporters is geluid en muziek zelfs belangrijk, maar als iemand dicht bij jouw in de buurt zich zo gedraagt... Het was ook geen toeval. De man die ik uitlichtte, wist precies wat hij deed. Daarom maakte ik me er druk om.”

Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen Kei Nishikori en dan kan het niveauverschil wel eens kleiner zijn dan in de eerste twee partijen. Het wordt interessant om te zien hoe de aanwezige fans dan reageren. De nummer één had in de vorige ronde zelfs het idee dat het publiek zich tegen hem keerde. Zozeer zelfs dat hij niet zijn gebruikelijke ritueel deed om het publiek in alle windrichtingen te bedanken.

In werkelijkheid scandeerde het publiek ‘Rune, Rune, Rune’ om opponent Holger Rune aan te moedigen.

