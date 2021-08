Het probleem van Federer is zijn rechterknie. Hij heeft er al tijden last van. Hij liet zich al twee keer eerder opereren in de hoop de problemen aan het gewricht op te lossen, maar dat is niet gelukt. De voormalig nummer één van de wereld kwam na zijn deelname aan Roland Garros en Wimbledon verder in de problemen. Daardoor ging ook een streep door de Olympische Spelen.

Federer moest zich terugtrekken halverwege Roland Garros en verloor op zijn geliefde Wimbledon bij de laatste acht. De vraag is nu of dit nog een vervolg krijg. “Ik heb bevestigd gekregen dat mijn knie tijdens het grasseizoen en Wimbledon schade heeft opgelopen en dat het op deze manier niet langer kan”, aldus de veertigjarige Federer in een video op Instagram.

Gezond blijven prioriteit

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Bekijk hier de mooiste momenten van het olympisch tennistoernooi 01/08/2021 OM 12:45

“Met het oog op de middellange tot lange termijn heb ik een operatie nodig om me beter te voelen. Ik heb na overleg met de artsen besloten om me inderdaad te laten opereren. Ik moet weken op krukken lopen en kan maanden niet tennissen. De beslissing om me te laten opereren, valt me zwaar. Maar als ik in de toekomst gezond wil blijven en nog wil rondrennen, moet ik het doen.”

“Ik heb een vleugje hoop dat ik na mijn revalidatie nog kan terugkeren op de tour, maar begrijp me niet verkeerd: ik weet dat het een heel moeilijk verhaal wordt. Ik hoop dat de gedachte aan het zijn van een actief en professioneel tennisser me helpt tijdens de revalidatie. Ik hou jullie op de hoogte.”

Records

Federer zag de afgelopen tijd zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic op gelijke hoogte komen wat betreft aantal gewonnen Grand Slams: twintig stuks. De Australian Open van 2018 is de laatste Grand Slam die hij zelf won. Federer leidde de ATP-wereldranglijst tot dusver 310 weken, waarvan 237 weken op rij. Met 36 jaar en 320 werd hij bovendien de oudste nummer één ooit. Er staan nog veel meer records op zijn naam.

De grote vaag is nu of de kwartfinale op Wimbledon Federers laatste wedstrijd ooit was. Hij verloor met 3-6, 6-7, 0-6 van Hubert Hurkacz.

Tokio 2020 Tokyo 2020 - Highlights - Tennis - Zverev (GER) vs Kachanov (ROC) 01/08/2021 OM 11:38