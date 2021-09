Novak Djokovic - Alexander Zverev

Pakweg anderhalve maand geleden maakte Zverev een einde aan de campagne van Djokovic voor het zogenoemde Golden Slam, door in de halve finale van de Olympische Spelen te winnen van de nummer één van de wereld. De Duitser greep uiteindelijk goud, terwijl de Serviër met lege handen Japan verliet.

In de halve fInale op de US Open kan Zverev voor een dubbele party crash zorgen, door ook een stokje te steken voor de plannen van Djokovic om het (Calendar) Grand Slam te winnen. In hun tiende ontmoeting — 6-3 voorsprong voor Djokovic — staat de nummer vier van de plaatsingslijst echter voor de opgave om voor het eerst (!) in zijn toch rijke carrière van een toptienspeler te winnen op een major. Eén en ander impliceert dat Zverev dus ook nog nooit van Djokovic heeft gewonnen op een Grand Slam-toernooi — in het best-of-five format.

US Open US Open | ''Van de Zandschulp kan makkelijk top-30 halen'' - Medvedev 07/09/2021 OM 21:41

Winstreeks

Djokovic, tevens strijdend voor zijn 21e Grand Slam-trofee (recordaantal bij de mannen), treft in de persoon van Zverev de finalist van 2020 en kan met een zege op de 24-jarige man uit Hamburg het record van 31 Grand Slam-finales evenaren van Roger Federer. Hoewel Zverev dus een aantal primeurs zal moeten beleven om Djokovic te kloppen, is hij wel bezig aan een winstreeks van zestien partijen.

Een bloedvorm valt dus niet te ontkennen bij de zelfverzekerde winnaar van olympisch goud en het grote toernooi van Cincinnati voorafgaand aan de US Open. Djokovic haalde dan weer een angstaanjagend niveau in de kwartfinale tegen Matteo Berrettini en noteerde tegen de Italiaan zijn tachtigste winstpartij op het blauwe hardcourt van Flushing Meadows.

Daniil Medvedev - Felix Auger-Aliassime

Als tweevoudig Grand Slam-finalist en nummer twee van de wereld is Medvedev (25) een veteraan ten opzichte van tegenstander Auger-Aliassime (21). De nummer 15 van de wereld staat in zijn eerste halve finale op een major, twee jaar nadat de Rus al in de eindstrijd in New York via een bloedstollende vijfsetter ten onder ging tegen Rafael Nadal.

Auger-Aliassime heeft dit toernooi overigens al geschiedenis geschreven, door als eerste Canadese man ooit bij de laatste vier te geraken. Mocht hij winnen, wordt hij de tweede Canadees in een Grand Slam-finale na Milos Raonic op Wimbledon 2016. Het enige eerdere treffen met Medvedev vond plaats op de achttiende verjaardag van Auger-Aliassime, die een geboortedag deelt met zijn idool Federer.

Geen energiegebrek

Medvedev staat voor het derde jaar op rij in de halve finale en als hij en Djokovic vrijdag winnen, zal het pas de vierde keer in de afgelopen 25 jaar markeren dat de nummers één en twee van de plaatsingslijst oog in oog staan in de finale in Arthur Ashe Stadium. Auger-Aliassime is nog altijd op zoek naar een eerste toernooizege op het hoogste niveau en een eerste overwinning op een topvijfspeler.

Aan energiegebrek mag het niet liggen tegen de Moskoviet, aangezien hij in de kwartfinale zijn achttienjarige tegenstander Carlos Alcaraz vroeg in de tweede set zag opgeven. Medvedev rekende op zijn beurt in vier sets af met Botic van de Zandschulp bij de laatste acht en heeft — evenals zijn volgende opponent — pas één set prijs gegeven dit evenement.

US Open | Jonge Alcaraz moet opgeven tijdens tweede set kwartfinale

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Tokio 2020 heren Tokyo 2020 | Van Golden Slam tot Golden deceptie: gefrustreerde Djokovic zonder eremetaal naar huis 31/07/2021 OM 15:57