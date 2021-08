Tsitsipas moest in de eerste ronde flink aan de bak tegen Andy Murray. De Griek won de strijd tussen de posterboys van verschillende generaties uiteindelijk in vijf sets: 2-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-4. Er werden over en weer enkele mooie punten gescoord, maar waar écht over wordt nagepraat, is de sanitaire stop die Tsitsipas maakte voor aanvang van de beslissende set.

De nummer drie van de plaatsingslijst bleef een minuut of zeven weg en hoe langer de pauze duurde, des te meer nam de frustratie toe bij Murray. Hij uitte hardop zijn ongenoegen en zelfs bij de verplichte persconferentie werden er achteraf vragen over gesteld. Hierbij kwam ook een eerdere medische behandeling ter sprake.

US Open | Lange toiletpauze Tsitsipas werkt op de zenuwen van Murray

Pure onzin

De lange pauzes van Tsitsipas werden recent door Alexander Zverev zelfs gelinkt aan stiekem gebruik van een telefoon of extra moment van coaching, maar hier is nul bewijs voor. Feit is dat de toiletpauzes van Tsitsipas – al enkele jaren zelfs – in het oog springen en dat er, gelet op de ontstane ophef, vroeg of laat regelgeving zal worden opgesteld door de ATP.

“Ik denk dat Stefanos een fantastische tennisser is, maar voor zulke geintjes heb ik geen tijd. Als je zo’n slopende wedstrijd speelt als wij deden, zorgt een gedwongen pauze van zeven of acht minuten ervoor dat je afkoelt en je spieren stram worden. Het kan geen toeval zijn dat het altijd precies gebeurt op momenten dat het Stefanos goed uitkomt”, aldus Murray.

Invloed

"Het stelt me teleur omdat ik het gevoel heb dat zijn toiletbezoek van invloed is op het verloop van de wedstrijd. Ik zeg niet dat ik anders win... maar het heeft invloed op het spel direct na de hervatting. Het kan best zijn dat frustratie nu een rol speelt omdat ik heb verloren, maar ik heb echt het gevoel dat er iets moet veranderen. Als ik wel had gewonnen, had ik precies hetzelfde gevonden en gezegd. Het is pure onzin. En Stefanos weet dat."



"Weet je wat het is, ik zit hier na een prachtige vijfsetter te praten over plaspauzes van mijn opponent. Ik speelde tegen één van de beste tennissers ter wereld, maar we hebben het er geen moment over hoe fantastisch hij is. En hoe knap het van mij was om er een echte wedstrijd van te maken. Nee, het gaat over toiletbezoek, medische time-outs en andere vertragingen. Dat is onzinnig. Het is fout", maakte Murray nog maar eens duidelijk.

US Open | Tsitsipas verslaat Murray maar nipt in strijd tussen generaties

Belachelijk

Het is niet gek dat tennissers tijdens lange, slopende partijen soms kort de baan verlaten voor een bezoek aan het toilet. Het gebeurt ook nog wel eens dat de hevig zwetende tennissers zich omkleden, zodat ze een beetje fris aan een nieuwe set kunnen beginnen. Van shirt wisselen kan nog wel op de bank tussen twee games door, maar een broek uittrekken doen de meesten toch liever in een omgeving met meer privacy.



Tsitsipas heeft geen idee waarom zo veel ogen op hem zijn gericht, omdat hij naar zijn beste weten geen enkele regel overtreedt. “Ik weet niet precies hoe mijn tegenstanders zich voelen in een partij tegen mij. Daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Ik hou me aan alle regels die door de ATP zijn opgesteld. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets doe wat hier tegenin druist.”

US Open | Tsitsipas scoort met mooie lob punt tegen Murray





Kyrgios

“Ik heb in mijn loopbaan nog nooit iets gedaan wat niet mag. Ik heb geen idee wat er allemaal wordt verzonnen over mijn toiletpauzes. Eigenlijk kan ik beschuldigingen over telefoongebruik of coaching niet eens serieus nemen. Het is belachelijk om mij van zulke praktijken te beschuldigen. That’s it. Meer wil ik er niet over kwijt.”

Via-via mengde ook Nick Kyrgios zich in de discussie over plaspauzes. De Australiër kreeg tijdens zijn eersterondepartij een tijdwaarschuwing omdat hij er te lang over deed om zijn handdoek op te halen, waarna hij stevig inging tegen de umpire. “Iemand anders mag twintig minuten naar het toilet en ik krijg een waarschuwing omdat ik mijn handdoek ophaal? Dit kunnen we toch niet serieus menen?”

US Open | Bezwete Kyrgios met umpire in discussie over handdoek en toiletbezoek

