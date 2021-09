De als derde geplaatste Tsitsipas besloot naar het toilet te gaan na het verliezen van de derde set. Adrian Mannarino halveerde op die manier zijn achterstand, waarna Tsitsipas het tijd vond voor een pauze. We weten inmiddels dat zo’n toiletbezoek eventjes kan duren.

Ook Mannarino kwam in het verweer, al was zijn reactie niet zo heftig als die van de mopperende Andy Murray in de eerste ronde. De Fransman vroeg om een setje ballen, zodat hij op de baan een beetje kon blijven serveren om de schouder soepel en de spieren warm te houden.

Gejuich

Tsitsipas keerde na zeven minuten afwezigheid terug in een nieuwe outfit en kon toen horen dat het publiek zijn pauze afkeurde. Hij werd overladen met hoon. Of het puur aan de pauze lag, zullen we nooit weten, maar de vierde set was binnen de kortste keren voorbij. Het werd 6-0. Het gejuich voor de Fransman na het eerste punt was dus voor niets.

De interviewer van dienst vroeg Tsitsipas direct na afloop naar zijn toilettactiek. “Ik was doorweekt, dus ik ging eventjes van de baan om me om te kleden. Het is heel belangrijk voor mij om dat te doen. Ik voelde me weer fris, net als vorige keer. Daarna was ik weer in staat om goed spel op de baan te leggen”, luidde de uitleg van de man onder het vergrootglas.

Intentie

De reacties doen hem weinig, zo maakte hij duidelijk. Ik bleef kalm en veerkrachtig. Daardoor kon ik de partij in mijn voordeel beslissen. Mijn enige intentie is het willen spelen van mijn beste tennis. Anders niet. Daarom stap ik soms eventjes van de baan.

Ondertussen was het de mopperende Murray niet ontgaan dat Tsitsipas hetzelfde kunstje uithaalde als tijdens hun ontmoeting in de eerste ronde. Murray stuurde een venijnige tweet, waarin hij zich afvroeg of er nog iets opmerkelijks was gebeurd.

