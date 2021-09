Rus is momenteel de nummer 71 op de WTA-ranking en verkeerde de laatste weken in aardige vorm – ze won enkele ITF-toernooien – maar haar niveau was niet hoog genoeg om het de nummer twaalf van de wereld echt moeilijk te maken.

Bencic speelde op haar beurt degelijk genoeg om geen moment serieus in de problemen te komen. Het was niet nieuw voor Rus om te verliezen in de eerste ronde van een Grand Slam. Het overkwam haar dit jaar op alle vier de grote podia.

Goud en zilver

Tijdens de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en nu dus ook de US Open verdween ze keer op keer direct van het grote toneel. De Australian Open van 2020 is de laatste keer waarbij het lukte om de eerste schifting te overleven.

Het was natuurlijk niet gek om van Bencic te verliezen, die Tokyo 2020 afsloot met goud in de single en zilver in het dubbelspel. De Zwitserse wordt in New York getipt om ver te komen, al wil ze zichzelf niet te veel druk opleggen omdat dit voor haar niet werkt

