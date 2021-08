Thiem zorgde voor een stunt door eind 2020 de US Open te winnen na een inhaaljacht tijdens de finale. Alexander Zverev nam een voorsprong van twee sets, maar het was alsnog Thiem die aan het langste eind trok door de beslissende tiebreak te winnen.

Sinds dat hoogtepunt gaat het bergafwaarts met Thiem, die de Australian Open al vroeg in de tweede week moest verlaten na een onverwachte nederlaag. Daarna nam hij een pauze en die break moest hij noodgedwongen verlengen vanwege een kniekwetsuur.

Brace

Enkele ups en downs werden gevolgd door eliminatie in de eerste ronde van Roland Garros, waarna Thiem een polsblessure opliep. Die blessure blijkt hardnekkig, want hij is nog altijd niet hersteld – Wimbledon en de Olympische Spelen gingen al aan zijn neus voorbij – en nu gaat er ook een streep door deelname aan de US Open.

“Mijn herstel verliep best goed, totdat ik tijdens de training toch weer iets voelde. Ik heb met mijn team afgesproken om voorzichtig te zijn en mijn pols nog wat meer tijd te geven om te herstellen. Ik moet weer enkele weken een brace dragen”, aldus de 27-jarige Thiem in een verklaring voor zijn afmelding.

Moeilijk

“Ik vond het geen gemakkelijke beslissing, maar heb besloten om een stapje terug te doen met het oog op een hopelijk nog lange carrière. Ook al speel ik geen wedstrijden, ik probeer zo fit als mogelijk te blijven en blijf me inzetten voor zaken die ik belangrijk vind, zoals duurzaamheid, het welzijn van de oceanen en natuur in algemene zin.”

Eerder deze week werd al duidelijk dat ook Roger Federer zich moest terugtrekken. Zijn knie speelt weer op en het is nog maar de vraag of de Zwitser zijn loopbaan kan vervolgen.

