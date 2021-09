Strijd tussen twee supertalenten

De twee next-gen spelers hadden voorafgaand aan dit duel slechts drie keer tegen elkaar gespeeld. De Italiaan ging als winnaar van de baan toen de twee elkaar voor het eerst troffen op Roland Garros. De andere twee keer was de regerend Olympisch kampioen te sterk.

Ook dit keer was het tempo af en toe adembenemend ook, maar Zverev kon op de belangrijke momenten net wat meer dan Sinner. Het is de vijftiende zege op rij voor Zverev, die vorige maand de gouden medaille veroverde op de Olympische Spelen in Tokio.

Kwartfinale

Zverev hoopt zijn prestatie van vorig jaar te verbeteren, toen hij in een nagelbijtende finale na een tiebreak in de vijfde set onderuit ging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. In de kwartfinale treft de Duitser de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, die op zijn beurt in vier sets won van het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka.

