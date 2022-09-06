K. Plíšková vs A. Sabalenka | US Open
Enkel - vrouwen | Kwartfinale | 07.09.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Gepland
K. Plíšková (22)
A. Sabalenka (6)
07/09
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Karolína Plíšková - Aryna Sabalenka Samenvatting
Spelersoverzicht
KarolínaPlíšková
Tsjechië
- WTA klassement22
- WTA punten2007
- Leeftijd30
- Lengte1.86m
- Gewicht-
ArynaSabalenka
Belarus
- WTA klassement6
- WTA punten3470
- Leeftijd24
- Lengte1.82m
- Gewicht-
Statistieken
Recente wedstrijden
K. Plíšková
A. Sabalenka
Gerelateerde wedstrijden
Enkel - vrouwen / Kwartfinale
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Stand
|Spelers
|Ptn
|1
|8605
|2
|4360
|3
|4190
|4
|3980
|5
|3920