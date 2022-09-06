K. Plíšková vs A. Sabalenka | US Open
Enkel - vrouwen | Kwartfinale | 07.09.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Gepland
K. Plíšková (22)
K. Plíšková (22)
A. Sabalenka (6)
A. Sabalenka (6)
07/09
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Karolína Plíšková - Aryna Sabalenka Samenvatting

Spelersoverzicht

Karolína-Plíšková-headshot
KarolínaPlíšková
Tsjechië
Tsjechië
  • WTA klassement22
  • WTA punten2007
  • Leeftijd30
  • Lengte1.86m
  • Gewicht-
Aryna-Sabalenka-headshot
ArynaSabalenka
Belarus
Belarus
  • WTA klassement6
  • WTA punten3470
  • Leeftijd24
  • Lengte1.82m
  • Gewicht-

Statistieken

Recente wedstrijden

K. Plíšková

A. Sabalenka

Gerelateerde wedstrijden

Enkel - vrouwen / Kwartfinale

O. Jabeur (5)
O. Jabeur (5)
A. Tomljanovic
A. Tomljanovic
Start vanaf 18:00
I. Swiatek (1)
I. Swiatek (1)
J. Pegula (8)
J. Pegula (8)
07/09
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Stand

SpelersPtn
1
I. Swiatek
8605
2
A. Kontaveit
4360
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
3980
5
O. Jabeur
3920

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