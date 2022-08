"Serena’s verhaal in Vogue vond veel weerklank. Gezinsuitbreiding is heel anders voor een vrouwelijke sporter dan voor haar mannelijke collega’s. Dat is gewoon een feit. Ik zag dat zij kritiek kreeg op de opmerking dat ze een carrière als die van Tom Brady had kunnen hebben als ze een man was geweest, maar ik denk dat die mensen zich niet realiseren wat het krijgen van een kind met een vrouw doet."

"Als Serena geen kinderwens had gehad, dan zou ze de twee, twee-en-een-half jaar die ze nu uit de running was, gewoon hebben kunnen doorspelen. Mijn lichaam veranderde na het hebben van kinderen. Voor Roger Federer was het vader worden bijvoorbeeld heel anders."

JADA

"Mensen vragen me vaak wat het vergt om als moeder een Grand Slam te winnen. Nu ik wat ouder ben en terugdenk hoe ik drie majors op mijn naam kon schrijven na de geboorte van mijn dochter Jada, denk ik dat het er vooral op aankwam de dingen te nemen zoals ze komen."

"Als tennisser is alles gericht op het behalen van je doelen. Wanneer je moeder wordt - en ik verloor niet veel later ook nog mijn vader - dan verandert dat je leven compleet. Het verandert zelfs hoe je op de baan staat. Je leert leven in het moment."

Kim Clijsters viert haar eindoverwinning tijdens de US Open van 2009 Foto: Eurosport

"Ik was als speelster heel gedisciplineerd en toen Jada geboren was en ik soms een training moest overslaan, voelde ik me daar eerst heel schuldig over. Ik moest leren om daar mee om te gaan, te leven in het moment, de dingen te nemen zoals ze komen."

"Tegenwoordig spelen er veel meer moeders op de tour: mijn Belgische landgenote Yanina Wickmayer, Taylor Townsend, Tatjana Maria, Victoria Azarenka, Serena… Het zijn er zo veel en dat is prachtig om te zien. Het enige dat ik hoop is dat ze wel van die eerste maanden kunnen genieten en niet steeds bezig zijn met fit worden."

BALANS

"Het was heel belangrijk voor mij om het moederschap en mijn sportcarrière in balans te houden. Als de sport de overhand kreeg, voelde ik me geen goede moeder, maar als het moederschap - wat wel mijn prioriteit was - de overhand kreeg, kon ik niet de sportvrouw zijn die ik wilde zijn."

"Het was een constante strijd waarin je moet blijven schipperen. Je moet dan een goed team om je heen hebben dat snapt hoe hiermee om te gaan en tegelijkertijd weet hoe je hier het beste van maakt. Soms moeten er trainingen geschrapt worden, omdat je simpelweg te moe bent. Dat is misschien wel de belangrijkste les die ik geleerd heb, nog meer af te gaan op mijn intuïtie."

"Toen ik in 2009 de US Open won, stond ik op wedstrijdloze dagen niet eens op de baan. Dan rende ik een rondje door Central Park, trainde mijn voetenwerk, deed schouderoefeningen en nog wat kleine dingetjes in het park, maar niet meer dan dat. Ik ontliep de hectiek van het stadion. Dat voelde gewoon beter, omdat ik fris wilde blijven. Als ik dan die baan opstapte, was ik gretig, blij om er weer te zijn."

"Mijn verhaal was anders dan dat van Tatjana Maria, anders dan dat van Taylor, van Yanina en Vika en ook van dat van Serena. Iedereens verhaal is anders en je moet ontdekken wat het beste voor jou werkt en waar je je het best bij voelt, want het is lastig om beide te combineren."

Tanjana Maria geniet van het bereiken van de halve finale op Wimbledon. Foto: Eurosport

KINDEROPVANG

"Het is niet bepaald makkelijk voor moeders op de WTA Tour. Bij ATP-toernooien, dat zag ik toen ik met Lleyton Hewitt meereisde, hadden ze altijd een kinderopvang waar de spelersvrouwen hun kinderen konden achterlaten om wedstrijden te bezoeken, maar behalve bij de Grand Slams en andere gecombineerde toernooien waren die er bij de WTA niet."

"Ik had het geluk dat ik de financiële armslag had om iemand te betalen om op te passen als Brian en ik uiteten wilde gaan, met zijn tweetjes een wandeling wilde maken of wanneer ik hem in mijn box wilde hebben bij een wedstrijd. Ik denk dat het al een geweldige stap voorwaarts zou zijn om dat beschikbaar te maken. Dan kunnen speelsters namelijk langer door."

"Toen ik in 2020 voor een tweede keer mijn comeback maakte, merkte ik al snel dat ik mijn routine moest veranderen. Eerder hoefde ik nooit vijf, zes toernooien achter elkaar te spelen, dan had ik genoeg aan tussendoor trainen om in vorm te blijven, maar nu had ik het nodig om speelritme op te bouwen om op niveau te komen."

"Dat had ook invloed op mijn gezinsleven. Ik kon niet een toernooi of tien, twaalf uitkiezen en verder dichter bij huis blijven. Ik moest heel veel op pad zijn. Net op het moment dat ik in de voorbereiding op Indian Wells het gevoel had op mijn oude niveau te komen, werd dat toernooi vanwege corona afgelast."

Kim Clijsters keerde in 2020 nog eenmaal terug naar de US Open. Foto: Eurosport

BEVOORRECHT

"Dat was jammer, maar ik kijk er zeker niet negatief op terug. Het was een geweldige ervaring, ook al was het met ups en downs. Het was heerlijk om ook buiten het gezin een uitdaging te hebben. Nu probeer ik de klusjes in huis leuk te maken door mezelf uitdagingen op te leggen, bijvoorbeeld voor het eind van de week alle was weg te werken."

"Het was een fantastisch avontuur en het is geweldig dat onze sport ons zo’n prachtig platform biedt en er zo veel culturele diversiteit in het tennis is tegenwoordig."

"Ik voel me bevoorrecht dat ik nog altijd zo veel houd van de sport waar ik op vijfjarige leeftijd verliefd op werd. Ik vind het nog steeds heerlijk om te tennissen, al is dat niet meer op centre court. Ik kijk er ook naar uit om naar de US Open te gaan en te zien hoe het daar gaat, wat Emma Raducanu daar gaat doen, en Serena natuurlijk. Het is elke keer zo speciaal en ik voel me vereerd er deel vanuit te maken. Hopelijk kunnen we het alleen nog maar mooier maken."

