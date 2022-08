"De US Open wordt naar verwachting haar laatste toernooi en ik denk dat het niet uitmaakt hoe ervaren ze is; ze heeft hier geen ervaring mee. Ze is een speler die met enorm veel emotie speelt, dus het wordt erg interessant om te zien hoe ze dat allemaal zal aanpakken, wetende dat elke wedstrijd die ze speelt in New York haar laatste kan zijn."

"Naar een toernooi gaan in de wetenschap dat dit de laatste van je professionele carrière is was voor mij een hele uitdaging. Het is een soort tweestrijd in je hoofd: aan de ene kant probeer je tegen jezelf te zeggen: 'probeer je gewoon op je tennis te concentreren, dit is gewoon een toernooi zoals alle anderen.’ Maar aan de andere kant realiseer je je dat dit de laatste keer is in alles wat je doet. Of het nou je tas klaarmaken voor een wedstrijd is, of iets anders. Je denkt de hele tijd: ‘gaat dit de laatste keer zijn dat ik dit hier doe."

"Toen ik mijn pensionering van tevoren aankondigde, vooral de eerste keer in 2007, deed ik dat omdat ik me op dat moment zo voelde. Ik moest mezelf een deadline geven. Ik ga nog een jaar alles geven voor het tennis en ik was heel open om dat te delen, want in mijn hoofd kon ik dat niet handelen zonder het te delen met de media. Dat was precies hoe ik het opvatte. Iedereen benadert dit anders."

Kim Clijsters met de kenmerkende gebalde vuist. Foto: AFP

Tranen

"Ik herinner me dat ik na mijn laatste wedstrijd erg opgelucht was – niet om te verliezen, maar toen ik wist dat het gedaan was. Dus we zullen zien hoe Serena het over haar heen zal laten komen. Ik weet zeker dat het gaat erg emotioneel zijn. Ik moest al huilen toen ze het aankondigde. Ik had tranen in mijn ogen toen ik haar in Canada zag, toen ze afscheid nam na haar verlies daar. Ik keek naar haar interview op de baan en je kon zien dat alle emoties naar boven kwamen.

Het is een zeer ingrijpende verandering in je leven. Ik maakte deel uit van de generatie die op hetzelfde moment opkwam en om te zien hoe lang ze het uiteindelijk heeft volgehouden is geweldig. Datzelfde geldt voor haar zus Venus."

Serena Williams neemt afscheid van de Canadese fans in Toronto. Foto: Getty Images

