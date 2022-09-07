... vs A. Sabalenka | US Open
Enkel - vrouwen | Halve finale | 08.09.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Gepland
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A. Sabalenka (6)
08/09
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- Aryna Sabalenka Samenvatting
Spelersoverzicht
tbc
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- klassement-
- punten-
- Leeftijd-
- Lengte-
- Gewicht-
ArynaSabalenka
Belarus
- WTA klassement6
- WTA punten3470
- Leeftijd24
- Lengte1.82m
- Gewicht-
Gerelateerde wedstrijden
Enkel - vrouwen / Halve finale
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Stand
|Spelers
|Ptn
|1
|8605
|2
|4360
|3
|4190
|4
|3980
|5
|3920