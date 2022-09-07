... vs A. Sabalenka | US Open
Enkel - vrouwen | Halve finale | 08.09.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Gepland
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A. Sabalenka (6)
A. Sabalenka (6)
08/09
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- Aryna Sabalenka Samenvatting

Spelersoverzicht

tbc
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  • klassement-
  • punten-
  • Leeftijd-
  • Lengte-
  • Gewicht-
Aryna-Sabalenka-headshot
ArynaSabalenka
Belarus
Belarus
  • WTA klassement6
  • WTA punten3470
  • Leeftijd24
  • Lengte1.82m
  • Gewicht-

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Enkel - vrouwen / Halve finale

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Stand

SpelersPtn
1
I. Swiatek
8605
2
A. Kontaveit
4360
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
3980
5
O. Jabeur
3920

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