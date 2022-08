Djokovic, die een maand geleden nog de beste was op Wimbledon, wist dat het lastig zou worden om de Verenigde Staten binnen te komen zonder gevaccineerd te zijn. Toch houdt hij hoop dat hij mag spelen op de Amerikaanse Grand Slam.

Petitie

Zijn coach Goran Ivanisevic gelooft echter niet dat de politiek voor een oplossing zal zorgen voor de problemen van zijn pupil bij het inreizen in de VS. “Ik heb nul vertrouwen dat Joe Biden de regels zal veranderen voor het toernooi”, liet hij weten aan de Spaanse krant La Repubblica.

Djokovic traint gewoon door en er is een petitie gestart om Djokovic toch mee te laten doen in het toernooi in Flushing Meadows.

Steun van profs

Ook vanuit het profcircuit ontvangt ‘Nole’ steun. Op Twitter liet John Isner weten dat hij Novak Djokovic steunt om toch het land binnen te komen. “Het is complete waanzin dat hij nu niet kan spelen.”. Hij sloot zijn tweet af met de hashtag ‘science’.

Ook Tennys Sandgren liet van zich horen. De Amerikaan stond op zijn hoogtepunt op de 41e plek op de wereldranglijst, maar is inmiddels afgezakt naar plek 342. Hij refereerde aan een tweet uit juni waarin hij het regeringsbeleid ‘archaïsch’ noemde.

Noodgedwongen afmelding

In voorbereiding op de US Open wilde Djokovic spelen op het ATP-toernooi van Montreal. Hij moest zich daarvoor op het laatste moment afmelden omdat de regels niet toelaten dat hij ongevaccineerd naar Canada reist.

