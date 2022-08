“Serena heeft ontzettend veel voor onze sport betekend. Niet alleen voor het vrouwentennis, maar ook voor de mannen. Ze is boven het tennis uitgestegen en bracht de sport in huiskamers van mensen die normaal nooit naar tennis zouden kijken”, vertelt Wilander aan Eurosport.

“Voor mij is Williams niet alleen de beste vrouwelijke tennisster, maar misschien wel gewoon de beste tennisspeler aller tijden.”

Menselijke kant

Wilander benadrukt dat ook de menselijke kant van Williams de harten van het publiek heeft veroverd. “Ik herinner mij haar teleurstelling bij het mislopen van haar fel begeerde 24e Grand Slam. Ik moet ook denken aan de halve finale van de US Open in 2015 tegen Roberta Vinci. Ze verloor en zag haar kans op een 'Calendar Slam' verdwijnen.”

“Serena heeft laten zien dat ze een van de grootste atleten aller tijden is, maar ze heeft ook getoond dat ze menselijk is. Dat heeft ervoor gezorgd dat bewondering voor Williams oneindig is geworden.”

Moederschap

Williams neemt afscheid van de tennissport, maar volgens Wilander komen er nog heel veel mooie dingen aan. “Ze gaat andere dingen doen, zoals de focus leggen op het moederschap en haar huwelijk.”

Eerder sprak Eurosport-presentatrice Barbara Schett zich uit over het lastige dilemma voor vrouwelijke tennissters wanneer zij aan een toekomst met een gezin denken. “Het is een stuk makkelijk voor een man om op de Tour te spelen. Je wordt als vrouw op een gegeven moment bijna gedwongen om te stoppen.”

Laatste kunstje

Voor Wilander lijkt het bijna een zekerheid dat Williams de US Open gebruikt als afscheidstoernooi. “Als dat echt gebeurt, ben ik een van de verdrietigste mensen op aarde. Maar ik ben ook trots en vereerd dat wij bij Eurosport zo vaak verslag van haar hebben mogen doen. Dus bedankt Serena, voor alles wat je hebt gedaan voor onze sport. ”

Serena Williams heeft nog een kans om het Grand Slam-record van Margareth Court te evenaren. Om op 24 titels te komen, moet de veertigjarige Amerikaanse de eindoverwinning op de US Open pakken. Het toernooi in New York gaat op 29 augustus van start.

