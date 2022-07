De inmiddels 22-voudig Grand Slam-winnaar won eerder dit jaar al met blessures de Australian Open en Roland Garros, maar na zijn slepende vijfsetter in Londen tegen de Amerikaan Taylor Fritz was zijn lichaam nu daadwerkelijk op.

Door de opgave van Nadal kreeg Djokovic de kans om het gat van twee titels te verkleinen naar één, en de Servier slaagde in die poging door Kyrgios in de finale na vier sets te verslaan.

Maar foto's op het instagramkanaal van de Rafa Nadal Academy laten zien dat de Spaanse gravelkoning op dit moment hard aan de bak is om zich voor te bereiden op Flushing Meadows, dat eind augustus van start gaat/

"Back to Work!" staat er bij de post op social media. Mocht Nadal zijn kunststukje van 2019 herhalen - hij won toen in de finale na een prachtige vijfsetter van Daniil Medvedev - dan komt het aantal titels van de Spanjaard op 23 te staan. Bovendien vergroot hij daarmee de voorsprong op rivaal Djokovic.

